交友軟體一天沒回 …男生竟問這句　她瞬間解掉：直接變反感



▲一整天沒回訊息，男生「問一句」瞬間讓女生反感...（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多人因生活忙碌，沒有機會認識新朋友，此時交友軟體就扮演了重要角色。然而，有名網友稱，跟對方聊幾天後，保持著一天回對方兩三次的頻率，但她有天一整天都很忙就沒回覆，豈料對方竟問「死了喔」，讓她不禁感嘆「看到這句直接變反感欸」。

原PO近日在Dcard以「交友軟體男生讓人很解的瞬間」為題發文指出，跟一位網友在交友軟體聊幾天後，對方就跟她換了IG，出去過兩次，保持著一天回對方兩三次的頻率。

原PO說，目前自己對對方沒任何感覺，但她覺得可以再相處看看，日前對方早上回覆她，但她整天都很忙就沒回，豈料晚上對方竟傳「死了喔」，看到這句她瞬間傻眼，「原本的沒感覺，看到這句直接變反感欸，我後來還是有回，想說要繼續聊，但感覺心理上還是很過不去」，原PO最後還是選擇結束一切。

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此文一出，網友也紛紛搖頭，留言表示「不只超解一天沒回就傳這種話會讓我覺得是恐怖情人預備役」、「超級爛欸，請直接封鎖」、「有夠沒禮貌，可以不用浪費時間了。魔鬼藏在細節裡，起初就這樣沒同理心，不認為以後會好轉⋯⋯」。

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