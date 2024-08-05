戴隱形眼鏡洗澡慘了！　女作家被寄生蟲感染「右眼失明」

▲ 普羅赫諾戴著隱形眼鏡洗澡，導致棘阿米巴寄生蟲感染了她的眼睛。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

戴隱形眼鏡運動或從事其他活動時，不會像戴眼鏡那樣容易滑落或破損，因此有些人為了方便會選擇戴隱形眼鏡，但美國一名女作家就因為戴著隱形眼鏡洗澡，導致一隻眼睛失明，甚至為此引產。

根據外媒《每日郵報》的報導，居住在美國德克薩斯州奧斯汀的一名女作家兼網紅普羅赫諾（Rachel Prochnow）近日在社交平台TikTok分享，自己因為在洗澡時配戴隱形眼鏡，結果導致她右眼失明的經歷。

普羅赫諾指出，自己在懷孕期間的某一天戴著隱形眼鏡洗澡，突然感到眼睛刺痛，雖然她迅速取下隱形眼鏡，但刺痛情形並未改善，眼睛開始發癢並對光敏感，很快演變成視線模糊，甚至出現劇痛。

普羅赫諾前往醫院求助，被醫生診斷出棘阿米巴角膜炎，這種疾病是由一種在水中發現的寄生蟲引起的，由於寄生蟲進入眼睛並損害了脆弱的眼組織，最終導致她的右眼完全失明。

普羅赫諾表示，自己從12歲起就配戴隱形眼鏡，一直很小心保護眼睛，但她從未想到戴著隱形眼鏡洗澡、遊泳或泡熱水澡會帶來如此大的感染風險。由於病情嚴重，普羅赫諾也不得不提前引產。而根據克利夫蘭診所的估計，美國每年約有1500人患上棘阿米巴角膜炎，其中90%的病例發生在隱形眼鏡配戴者身上。

報導中指出，棘阿米巴角膜炎會影響角膜，配戴隱形眼鏡會在角膜上產生微小的撕裂，棘阿米巴寄生蟲可以通過這些裂口進入角膜，並開始繁殖和擴散，導致眼睛疼痛、發紅、視力模糊、對光敏感和流淚，最終可能導致失明。

事發數月後，普羅赫諾也接受了角膜移植手術，使用捐贈者的角膜替換了她受損的右眼角膜，所幸最終手術順利，目前已經可以閱讀視力表上的大字母。普羅赫諾也希望通過這次經歷，提醒廣大隱形眼鏡配戴者，務必注意要避免在配戴隱形眼鏡時接觸水，以防發生感染。

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