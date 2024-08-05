為壯陽喝蛇酒30年！他整瓶喝完才知是「塑膠蛇」...慘洗腎還不舉

▲泌尿科醫師黃維倫分享，有一名大叔曾在中國買蛇酒壯陽，整瓶喝完才驚覺，竟然喝到玩具塑膠蛇泡的假貨。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

在民間傳言中，有許多為了壯陽拿蛇、海龍、鹿鞭等藥材泡酒補身的說法，不過泌尿科醫師黃維倫分享，有一名大叔曾在中國買蛇酒壯陽，整瓶喝完才驚覺，竟然喝到玩具塑膠蛇泡的假貨，「金價尬林北當吃塑膠的！」這名大叔疑似因此長年吃進過多毒素，不僅腎衰竭淪為洗腎族，還因此發生了勃起功能障礙。

古早年代相信，吃腦補腦、吃鞭補鞭，吃什麼補什麼，真的是這樣嗎？義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫過去曾在粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」PO文，「上週幫某位病人打震波，閒聊時得知他曾經在中國買蛇酒壯陽，結果整瓶喝完後，才驚覺那條蛇竟然是塑膠做」，讓他好氣又好笑，「現代醫學的治療非常講究實證，治療本身都必須通過嚴格的臨床試驗後，才能應用在病人身上，不僅能確保治療的效果，也能避免嚴重的併發症。」

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據《中時新聞網》報導，黃維倫在接受採訪時表示，上述這名50多歲的大叔，因勃起功能障礙來就醫，並接受震波治療，在閒聊時才得知這名大叔曾經買蛇酒壯陽，結果整瓶喝完，才發現瓶中的那條蛇竟然是塑膠做，「沒想到傳說是真的，金價尬林北當作吃塑膠的。」

黃維倫說，其實這位病患從年輕時就非常「注重保養」，20多歲起就每個月花大錢購買壯陽藥，希望「小鳥」可以頭好壯壯，不過可能因為購買的偏方，裡面有些毒素導致腎衰竭，不僅淪為洗腎族，也因此發生了勃起功能障礙。

至於這名大叔病患的現況，黃維倫透露，患者事後接受正規的震波治療後，勃起功能已經慢慢恢復，並且可以從事性行為。勃起硬度量表（EHS）從2分上升至3分，國際勃起功能指標量表（IIEF-5）從11分上升至16分，大叔也十分滿意目前的治療。

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順醫師指出，男性過中年後，據統計有５成的人會感覺勃起功能變差。當求助泌尿科醫師時。許醫師說，男性勃起功能障礙（俗稱陽痿）有多種原因，包括常見的三高問題、三高藥物的副作用、心因性、器質性（還包括：男性賀爾蒙低下、血管性等）。例如中老年可能出現的心血管硬化或狹窄，同樣可能發生在支配陰莖的動脈。因此在矯正相關可能原因，如：男性賀爾蒙的補充、糖尿病的控制和高血壓的藥物調整後，若勃起功能尚未改善，經評估為血管性的陽痿後，可以考慮施行低能量體外震波治療。

所謂低能量體外震波治療（low-intensity extracorporeal shockwave therapy, 簡稱ESWT），是利用低能量的震波，透過特殊的探頭，打入陰莖海綿體，作用是能促進陰莖海綿體的血管新生成。也就是說，服用威而鋼等藥物是應急讓陰莖血流量增加，而透過低能量震波治療，是要打通海綿體的血脈，藉由新生的血管讓勃起硬度和維持時間增長。

目前低能量震波治療，已通過美國FDA、歐洲泌尿科學會和台灣衛福部的核准，用於治療勃起功能障礙的第一線工具。這項治療的禁忌症是，凝血功能障礙、精神躁鬱症、骨盆腔有惡性腫瘤者。

大規模的臨床試驗顯示，有81%的患者在接受低能量震波治療後，勃起功能獲得明顯改善。倘若日後又因老化或動脈硬化而再度陽痿，都能重啟療程。

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