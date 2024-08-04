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推倒女網友勒頸猥褻　淫男挨告竟辯「她是藍寶寶不適合交往」

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲嘉義林姓男子猥褻女網友，還辯稱她是「藍寶寶」不適合交往。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義林姓男子於清早玩交友軟體，認識剛搬來嘉義的女網友小美(化名)下午便以送物資、讓小美試穿衣物為由到她住處，將她強壓在床上猥褻、勒頸，造成小美身上多處傷痕。案發後林男挨告，他辯稱本來把祖傳項鍊戴在小美脖子上想和她交往，但發現小美是「藍寶寶」不適合在一起，搶回項鍊時兩人發生拉扯，隨即兩人又親吻、擁抱，不過法官不採信這番說詞，依強制猥褻罪，處林2年徒刑。可上訴。

據了解，「藍寶寶」為藍嬰症候群（blue baby syndrome），又稱青紫嬰兒症、發紺嬰兒症、藍嬰症，因嬰兒先天性心臟缺損或後天性缺氧，導致血液中含氧量較低，造成身體呈藍紫色。

判決指出，林男於去年9月22日上午7時許，在交友軟體SweetRing上認識女子小美後，以提供物資為由相約見面，並在同日下午1點多開車到小美租屋處，載她外出聊天用餐，直到晚間7時許，林男以讓小美試穿他帶來的衣物為由，一同回到小美租屋處。

林男進屋後表示很熱，自己脫到只剩四角褲，又說想和小美交往，遭小美以還須相處了解婉拒，仍強行環抱舌吻她，並將她撲倒在床，拉開小美衣物強吻她脖子、耳朵、胸部及肚子等處，甚至將手伸進她內褲撫摸下體，還用手勒住小美脖子，導致小美頸、肩、四肢都有擦挫傷。直到小美驚喊「我要大叫了，樓上有很多大學生租屋，如果大家下來場面會很難看」，林男才罷手並收拾東西離去，小美也前往醫院驗傷，並到警局報案。

全案審理時，林男辯稱都是小美自願的，當時他帶了一箱物資到小美住處，還拿出他祖傳的玉佩及金項鍊，跟小美說既然雙方都有意願要進一步交往，就給她當見面禮，「但我們聊天聊到小美是藍寶寶，有遺傳疾病，我就覺得我們不適合」，而那一條項鍊是他往生的祖母要給未來孫媳婦的，他要把項鍊拿回來時和小美發生拉扯，小美還恐嚇「她有負債，如果我不幫她忙她就要死給我看」，後來離開前兩人還在親吻、擁抱，事後小美卻傳訊息說要100萬才願意和解。

不過法官不採信林男說詞，認為小美證述一致，且乳頭、唇上等多處驗出林男DNA，事後林男聯絡小美，在小美回應「請你不要再去上面傷害其他女生，如果要一夜情直接說」、「你傷害我，性騷擾，性侵未遂，真的超想叫你賠償，不然你又再去傷害別人」時，林男也未有反對、否認的態度，還傳送道歉貼圖，可見犯行屬實，審酌他過去就有公共危險、強制性交前科，屬於累犯，依強制猥褻罪，處2年徒刑。可上訴。

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