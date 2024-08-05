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大陸 大陸焦點 特派現場

饒慶鈴3度回福建老家　談祭祖：做人莫忘根本「和平」最重要　

▲▼ 2024.8.5台東縣長,饒慶鈴,第三次回鄉,祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

▲台東縣長饒慶鈴第三次回福建老家武平縣曾坑祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福建武平報導

台東縣長饒慶鈴今（5）日回福建老家武平縣曾坑祭祖，受到當地宗親熱烈歡迎。由於2013年饒慶鈴因選舉沒有參加饒氏宗祠落成典禮，如今再次踏上故鄉土地，同時感慨兩岸局勢變化。饒慶鈴也強調，回鄉是「慎終追遠」，要記得自己的祖先從哪來，腳踏實地向前走，無論到哪裡「和平」最重要。

回顧2007年饒慶鈴與父親饒穎奇回鄉尋根，根據族譜資料比對，確認饒慶鈴祖輩是武平縣曾坑人，2013年饒慶鈴與時任總統府資政父親饒穎奇回鄉祭祖，同年宗祠新落成，饒慶鈴忙於選舉無法參與。

相隔11年，饒慶鈴第三次回鄉探訪，受到宗親們熱烈歡迎，現場放鞭炮、舞龍舞獅迎接，一路敲鑼打鼓前往饒氏宗祠，饒慶鈴首次踏進宗祠，由長老念祭文，保佑所有饒氏宗親全族平安，獻花果、獻酒，三鞠躬禮上香，完成古禮祭祀。

▼老家放鞭炮、舞龍舞獅歡迎饒慶鈴 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024.8.5台東縣長,饒慶鈴,第三次回鄉,祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024.8.5台東縣長,饒慶鈴,第三次回鄉,祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

▲台東縣長饒慶鈴2007年陪父親回老家尋根 。（圖／記者任以芳攝）

今天福建高溫35度，所有宗親在大熱天陪伴，讓饒慶鈴十分感動。回想2007年首次與父親饒穎奇回鄉尋根，老家親友十分激動，透過百年歷史饒氏宗親族譜朔源，終於確認自己祖輩來自武平縣曾坑。

談到當年回鄉探親尋根，兩岸時空背景已不如前。饒慶鈴也表示。「我有很大感觸，要知道自己從哪裡來，站穩踏穩腳步，往前走，做人別忘了根本。」

饒慶鈴也指出，父親追蹤族譜，才知道自己祖輩最早從山西平陽一路南遷到福建武平，「今天回來有『慎終追遠』的感覺，知道自己的祖先從哪裡開始，現在我到了台東，希望大家攜手同心，推進兩岸和平。」

▼饒慶鈴於饒氏宗祠前留影 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024.8.5台東縣長,饒慶鈴,第三次回鄉,祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024.8.5台東縣長,饒慶鈴,第三次回鄉,祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 饒慶鈴與鄉親熱情互動。（圖／記者任以芳攝）

恰巧「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於明6日開幕，台東紅葉少棒特地前來交流。饒慶鈴也介紹，「台東是棒球的原鄉，台灣職棒界台東的選手非常的多，今天特別帶台東一支非常棒的隊伍，也是台灣棒球知名紅葉國小，也是台灣棒球起源的地方。」

這次紅葉少棒與台灣其他學校青少棒團隊一起來福建連城「以球會友」，饒慶鈴非常開心，「希望兩岸可以從棒球來做更多的交流，只要不忘初衷，知道自己為什麼而來，就不會有壓力。」

最後談到台東文旦是否趕得上中秋節銷往大陸？饒慶鈴僅表示，還是以鳳梨釋迦為主，文旦銷量較小，以台灣內需市場優先。

▼饒慶鈴於饒氏宗祠前留影 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024.8.5台東縣長,饒慶鈴,第三次回鄉,祭祖 。（圖／記者任以芳攝）

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