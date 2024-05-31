稱「年輕員警不受教」挨批　饒慶鈴今改口：酒駕零容忍！

▲台東縣長饒慶鈴改口稱對於酒駕零容忍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

去 年台東縣交通罰單稅入預算1.2億元，實收高達近2億元，成為議員質詢焦點，台東縣議員陳宏宗29日質詢時，質疑警方執行酒駕攔查時，對於不嚴重的酒駕應該先勸導，而非直接開單，而台東縣長饒慶鈴竟脫口而出「年輕警員不受教」，遭民眾批護航酒駕。31日饒在議場則改口，強調對酒駕零容忍。

台東縣議會本月召開定期大會以來，已有多位議員質疑員警為績效，抓違規抓到形同搶錢，去年交通罰單稅入高達近2億元，超收有7千萬元之多。

陳宏宗說，警方在執法時要合乎情理法，要維護的是地方治安，而不是只會針對於善良老百姓，雖然酒駕是不對的，但是警方在取締酒駕時也應該考慮到基層工人或是農民的家庭困境，不是很嚴重的酒駕，應該先勸導而不是只懂得開單，因為罰款動輒9萬18萬，對於他們的家庭是很重的負擔，在執法時要多替這些基層民眾想想。

而饒慶鈴在備詢時脫口說出，「年輕警員不受教」，陳宏宗則認為責任不在基層這些年輕的員警，而是長官給予得績效壓力，希望縣長督促，員警是要抓壞人而非善良老百姓。

兩人言論遭民眾批評護航酒駕，31日在議場再度質詢時，陳宏宗則強調，他心疼農民及工人賺錢不容易，希望他們少被罰錢，所以在發言時比較急，有說錯的地方對大眾表示抱歉，並強調酒駕零容忍。

饒則回應稱，本來對酒駕就是零容忍，但對於第一線執法人員執法時，希望情理法都須兼顧。