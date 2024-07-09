抗議關山戰備道毀良田　饒慶鈴偕藍委率百名台東鄉親北上怒吼

▲台東縣長饒慶鈴、國民黨立委黃建賓、黃仁、鄭天財，率鄉親北上抗議國防部戰備道毀良田。（圖／記者崔至雲攝，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

國防部擬配合台9線拓寬工程，於台東縣關山鎮規劃「關山戰備道」，但是當地民眾不滿選址前未做溝通，且恐破壞大面積良田，衝擊農民生計，8日在國民黨立委黃建賓、鄭天財、黃仁及台東縣長饒慶鈴帶領下，近百名關山鄉親專程北上，抗議國防部在台9線拓寬工程中偷塞戰備道，還蓋在「花東糧倉」上，要求政府正視問題！

饒慶鈴指出，台9線是花東縱谷唯一的道路，貫穿南北，花東縱谷的拓寬是早就該給台東的一條道路，但是國防部「偷吃步」，拓寬台9線外，還要偷偷塞一條戰備道路，近來，國防部飛機一台一台買，台東白天、晚上都聽到飛機在練，現在竟然還要再塞一條戰備道路，台東絕對不允許這樣的事情發生。

立委黃建賓說，不管關山鄉親喊得多大聲，政府都沒聽到，所以鄉親必需專程來到台北，靠自己的力量發聲。他也代表關山鄉親表達4點訴求，強調絕對支持國防安全，但「反對在缺乏溝通、沒有妥善規劃下，就硬蓋關山戰備道」，尤其蓋的地點，是在一大片的良田上，這是鄉親賴以為生的耕作地，也是台灣重要的糧倉，一旦蓋下去，將會衝擊許多農民的生計；何況「糧食不只是民生物資，更是戰備物資」，若沒有打仗，光蓋一條戰備道就破壞花東重要糧倉，這難道合理嗎？難道要餓肚子上戰場？

鄉親也抗議「景觀大道變戰備道」，黃建賓說，國防部指「關山戰備道」是配合公路局台9線景觀大道工程規劃，但工程官網上的規劃理念寫著要創造結合「安全、景觀、人本、生態」的新公路，結果現在卻破壞「景觀、人本、生態」，尤其目前工程拓寬路段主要在花蓮，台東幾乎沒實際受惠，結果戰備道卻放在台東，「台東人不是二等公民」。

黃建賓要求國防部、交通部「重新規劃、充分溝通」，他強調，從他3月質詢以來，直到7月，國防部才開始在地方辦說明會。他質問，這4個月，政府在做什麼？關於戰備道的規劃設計，涉及國防部跟交通部的權責，必須要重新規劃地點，並且充分跟地方溝通。

立委黃仁也表示，已經要求軍方盡速完成評估報告，且務必要把民眾的心聲納入評估中，今日出席記者會，也是在提醒軍方，他和居民的決心絕對不容小覷，希望軍方能夠從善如流，不要犧牲了地方民眾的權益。