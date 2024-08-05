翁曉玲喊麟洋配是中國人的驕傲　朱立倫消毒：是「我們」的驕傲

▲朱立倫發雞排慶祝麟洋奪金牌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟「麟洋配」昨於巴黎奧運擊敗中國組合摘金，締造羽球史上首次連霸紀錄，舉國歡騰；不過，國民黨不分區立委翁曉玲竟在微信發文稱「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲」；對此，國民黨主席朱立倫今（5日）受訪時表示，不管怎樣的心情，都是為麟洋配加油，麟洋配都是「我們」的驕傲。

為了慶祝「麟洋配」蟬聯奧運男子雙打金牌，朱立倫與桃園市議員凌濤一早就在國民黨中央黨部發雞排與珍奶，現場也有不少民眾排隊領取，10分鐘不到全發完，但原是舉國歡騰的好事，翁曉玲卻在微信發文稱「麟洋配」是中國人的驕傲，引發外界批評「中國立委」。

被問到翁曉玲的爭議性發言，朱立倫表示，現在大家全民歡騰，大家不管是怎樣的心情，都是為麟洋配來加油，共同都是「我們」的驕傲。

朱立倫也透露看麟洋配比賽當下心情，自己一開始也是非常的緊張，也有激動，然後最後得了冠軍，大家都非常開心，這是舉國歡騰，已經好久沒有這樣的感覺，隨著國旗歌響起，他相信這一份感動，是全民共同的心聲，現場能夠唱這麼大聲的國旗歌，雖然自己是在電視機前面，但都跟著大家一起，大家真的是熱愛中華隊，熱愛我們的國家。

