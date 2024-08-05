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蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

▲ 蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

每逢8月，家家戶戶忙著準備中秋伴手禮的時節，全台食品伴手禮市場規模達到驚人的400億元，根據市場數據顯示，伴手禮市場中蛋捲這款國民美食年銷售額達到50億元，穩居伴手禮排行榜的首位，熱銷程度讓市場上新舊品牌，紛紛想搶食大餅。

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼蛋捲界的新星「實心蛋捲」靠著蛋捲一圈圈千層外皮，及一口爆餡的口感，迅速竄紅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

蛋捲界的新星「實心蛋捲」靠著蛋捲一圈圈千層外皮，及一口爆餡的口感，改寫大眾對蛋捲的既有印象，在已趨飽和的蛋捲市場中，迅速竄紅！成為消費者的伴手禮首選。隨著中秋節的臨近，提供的禮盒搭配近50種；包括明星商品爆餡蛋捲、實心流沙月餅、曲奇餅乾和牛軋糖等多樣化自由組合，滿足了各式各樣的送禮需求，成為節慶送禮的理想之選。

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「實心」中秋禮盒自由配，提供的禮盒搭配近50種；爆餡蛋捲、實心流沙月餅、曲奇餅乾和牛軋糖等多樣化自由組合，滿足了各式各樣的送禮需求。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

實際走訪，工作人員忙著包裝各式禮盒，結帳、取貨櫃臺早已排了長長人龍。取貨民眾說：「之前過年來這裡買結果大排長龍，小姐說可以先預購，這次學聰明，先提早來訂購。而且今年中秋節他們的禮盒選擇性更豐富了！有流沙月餅，就比較適合家庭有長輩的，再搭配一些小孩子喜歡的蛋捲、餅乾，這樣就非常的豐富。」另一位一進們就迅速塞滿購物籃的老饕則說：「我就住在這附近，很常來買。我們家的零食都是蛋捲，我最喜歡的是鐵觀音口味，茶香很特別。這次是來選中秋禮盒，新的流沙月餅很吸引我。」

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼工作人員忙著包裝各式禮盒，結帳、取貨櫃臺早已排了長長人龍。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

實心蛋捲總經理郭佳屏表示：「我們總是不停思考，市場消費者的喜好、預算、送禮的對象、場景。希望提供給送禮者更多元的組合搭配，更能貼近心意。這次因應年節推出的幾款新品，開發的發想在於，蛋捲深受華人喜愛，台灣茶世界聞名，搭配應景的實心流沙月餅，套上饒富韻味的禮盒包裝，從內到外都可以感受到實心品牌的用心。」也透露從7月中旬時就已經有許多消費者詢問，工廠也加緊趕工備料因應。

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

▲實心蛋捲總經理郭佳屏。（圖／記者謝盛帆攝）

蛋捲一圈又一圈有如精品雙Ｃ曲線的酥皮，再塞入比別人多出一倍的飽滿內餡。一天生產約7萬支，一個月能疊起大約216座101。除了美味，維持蛋捲不壓碎的送禮體面，店家都幫你顧到。考量蛋捲薄酥脆的特性，其蛋捲設計獨特專利包裝設計，可以直立擺放，蛋捲不易碎。郭佳屏分享，「為降低蛋捲在宅配過程破損，包裝上做了很多創新，發明並取得兩項創新結構固定專利設計，方便拿取，也能安心配送。」

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼實心蛋捲特地設計獨特專利包裝，將蛋捲直立擺放，並固定使蛋捲不易破碎。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，實心蛋捲也是產業中第一家落實ESG環境保護的品牌！蛋捲盒盒身採用100%可回收材質，食用完後的空桶可以做家庭各種收納使用，或到門市一同響應空桶回收計畫，空桶回收賺點數回饋，吸引一票認同企業精神的粉絲。中秋前夕搶著準備禮盒，除了網路訂購，台中、高雄各有兩間門市，提供消費者隨時表達滿滿祝福。

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼實心蛋捲的名相商品「爆餡蛋捲」，擁有一圈又一圈有如精品雙Ｃ曲線的酥皮，再塞入比別人多出一倍的飽滿內餡。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼大標：蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球！。（圖／記者謝盛帆攝）

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