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颱風過後前往農損嚴重東山表達關心　向在地青農認購特色伴手禮

▲成大EMBA校友會在理事長陳定閎及幹部團隊安排下，特地在颱風過後前往農損嚴重的東山區公所表達關心，以實際的行動向在地青農認購特色伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成大EMBA校友會在理事長陳定閎及幹部團隊安排下，特地在颱風過後前往農損嚴重的東山區公所表達關心，以實際的行動向在地青農認購特色伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大EMBA校友會在理事長陳定閎及幹部團隊安排下，特地在颱風過後前往農損嚴重的東山區公所表達關心，並特地邀成大企管周信輝教授同行，以實際的行動向在地青農認購特色伴手禮、蜂蜜、龍眼乾，及青山國小六年級製作的圓夢咖啡。

東山區長呂煌男一早即率公所團隊接待EMBA團隊來訪，並由區長親自為他們介紹東山概況、特色及東山優質農特產，最後周信輝教授以企業理論來結合實務，提出以ESG結合產業的方向，區長表示獲益良多及對成大的感謝。

一行人還前往山區，實際進行產業參訪，由全國百大青農蜂和小鎮負責人詹承霖、王惠珊夫婦介紹養蜂產業，並進行實際蜂蜜水製作，在炎炎夏日，喝下親手製作的蜂蜜水，成大EMBA學長姐們直呼真是透心涼！

▲成大EMBA校友會在理事長陳定閎及幹部團隊安排下，特地在颱風過後前往農損嚴重的東山區公所表達關心，以實際的行動向在地青農認購特色伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

接著前往全台南最高學府～青山國小認購學生所親手製作的圓夢咖啡。學生先向來訪的外賓進行社區導覽解說，孩子對故鄉的深刻認識，讓EMBA校友們，印象深刻。

孩子用在地的東山咖啡豆，親自解說示範手沖咖啡，讓外賓品嚐，成大校友看到這些孩子侃侃而談，對這些咖啡小達人印象深刻。

青山國小校長郭耿舜表示，今年剛升六年級的孩子正在規劃畢業旅行，為不增加父母負擔，全班決定以名聞遐邇的東山咖啡來進行經費籌措，並請在地咖啡農的家長們協助進行，並透過此來讓孩子學習、了解家鄉在地產業。

▲成大EMBA校友會在理事長陳定閎及幹部團隊安排下，特地在颱風過後前往農損嚴重的東山區公所表達關心，以實際的行動向在地青農認購特色伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的，五月份總統就職，東山咖啡雀屏中選在國宴上享譽盛名，青山國小的孩子們在家長及師長指導下，全班暑假中進行咖啡小達人課程，將在地高品質的咖啡，製作成濾掛式咖啡包，並且設計自己品牌的咖啡logo、撰寫感謝卡。

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