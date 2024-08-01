颱風過後病媒蚊易孳生　台東縣環保局呼籲清理積水容器

▲颱風過後務必清洗積水容器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

凱米颱風過後，臺東縣環境保護局提醒民眾務必重視環境清潔，尤其是要注意積水容器的移除，以防止病媒蚊孳生，保障家人健康。環保局表示，颱風帶來的強降雨容易在各處積水，這些積水容器若不及時清理，容易成為病媒蚊孳生的溫床，為了避免登革熱等病媒蚊疾病的傳播，呼籲大家立即行動，檢查並清除住家附近環境的積水容器或區域，確保環境乾淨。

臺東縣政府表示，環境與公衛健康，都是縣府重視的施政方向，特別是在颱風過後，更加重視病媒蚊的防治工作。臺東縣更訂定每週六為孳生源清除日，呼籲縣民共同參與，透過定期清除積水容器，防範病媒蚊孳生，共同維護健康、安全的生活環境，這一政策不僅關係到公共衛生與環境品質，也與聯合國永續發展目標(SDGs)中的第3項「良好健康與社會福利」及第6項「清潔飲水和衛生設施」緊密結合。

臺東縣環保局指出，颱風後的降雨使環境中積水區域增多，如花盆托盤、瓶罐、輪胎等，這些積水容器或區域容易成為病媒蚊孳生的溫床。研究表明，降雨後一週內病媒蚊數量會大幅增加，此外，溫度的上升也會加速蚊卵的孵化和幼蟲的成長。提醒所有民眾與商家，都能依循「巡、倒、清、刷」的步驟，巡查環境、倒掉積水及倒蓋容器、清理積水容器、刷洗容器內壁等，以有效防止病媒蚊孳生，共同維護美好臺東。

環保局再次呼籲，美好的環境及需要大家立即行動，檢查並清除家中及周圍的積水容器，保持環境整潔，共同防範病媒蚊孳生。