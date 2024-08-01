　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風過後病媒蚊易孳生　台東縣環保局呼籲清理積水容器

▲颱風過後務必清洗積水容器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲颱風過後務必清洗積水容器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

凱米颱風過後，臺東縣環境保護局提醒民眾務必重視環境清潔，尤其是要注意積水容器的移除，以防止病媒蚊孳生，保障家人健康。環保局表示，颱風帶來的強降雨容易在各處積水，這些積水容器若不及時清理，容易成為病媒蚊孳生的溫床，為了避免登革熱等病媒蚊疾病的傳播，呼籲大家立即行動，檢查並清除住家附近環境的積水容器或區域，確保環境乾淨。

臺東縣政府表示，環境與公衛健康，都是縣府重視的施政方向，特別是在颱風過後，更加重視病媒蚊的防治工作。臺東縣更訂定每週六為孳生源清除日，呼籲縣民共同參與，透過定期清除積水容器，防範病媒蚊孳生，共同維護健康、安全的生活環境，這一政策不僅關係到公共衛生與環境品質，也與聯合國永續發展目標(SDGs)中的第3項「良好健康與社會福利」及第6項「清潔飲水和衛生設施」緊密結合。

臺東縣環保局指出，颱風後的降雨使環境中積水區域增多，如花盆托盤、瓶罐、輪胎等，這些積水容器或區域容易成為病媒蚊孳生的溫床。研究表明，降雨後一週內病媒蚊數量會大幅增加，此外，溫度的上升也會加速蚊卵的孵化和幼蟲的成長。提醒所有民眾與商家，都能依循「巡、倒、清、刷」的步驟，巡查環境、倒掉積水及倒蓋容器、清理積水容器、刷洗容器內壁等，以有效防止病媒蚊孳生，共同維護美好臺東。

環保局再次呼籲，美好的環境及需要大家立即行動，檢查並清除家中及周圍的積水容器，保持環境整潔，共同防範病媒蚊孳生。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
才沒有人會忘記妳！　AIT也發文讚戴資穎
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

身在巴黎奧運心繫受災故鄉　甘家葳為信義鄉奮戰惜敗仍獲鄉親喝采

王正坤醫師受邀一分局演講蝴蝶效應　鼓勵警界士氣增進組織管理技能

台大雲林分院急救首創無牆化模式　提高重大創傷救護成效

男心情低落開車離家失聯　台東警迅速尋獲助團圓

颱風過後病媒蚊易孳生　台東縣環保局呼籲清理積水容器

「6月住台東抽萬元旅遊金」結果出爐　10人獲6萬6千元頭獎

台東縣消防局新組織編制　饒慶鈴：強化工作效能

虎尾科大桌遊「永續擇學家」亮相　 融入小學氣候變遷教育

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

身在巴黎奧運心繫受災故鄉　甘家葳為信義鄉奮戰惜敗仍獲鄉親喝采

王正坤醫師受邀一分局演講蝴蝶效應　鼓勵警界士氣增進組織管理技能

台大雲林分院急救首創無牆化模式　提高重大創傷救護成效

男心情低落開車離家失聯　台東警迅速尋獲助團圓

颱風過後病媒蚊易孳生　台東縣環保局呼籲清理積水容器

「6月住台東抽萬元旅遊金」結果出爐　10人獲6萬6千元頭獎

台東縣消防局新組織編制　饒慶鈴：強化工作效能

虎尾科大桌遊「永續擇學家」亮相　 融入小學氣候變遷教育

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

藍心湄突襲提問「相信年輕妹妹真的愛你？」　胡瓜被重提緋聞傻眼

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE海外首展在台中！最美門市畫作皺褶結合必看

勝騎士連莊投手單月MVP　陳傑憲本季首度獲選

地上拼出「豆」大字！柴柴一旁燦爛微笑　飼主驚：梳個毛就出現

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

台南知名傳統杏仁豆腐冰店遭爆食安疑慮衛生局限期改善

即／花蓮縣宣布秀林鄉明天部分地區停班課

即／彰化花壇鄉漏水搶修！9866戶今晚停水

彰化和美傳巨響停電　台電：八哥誤觸避雷器

颱風造成外海貨輪擱淺台南成為網路另類打卡景點

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

安親班參訪南消麻豆消防隊學習正確防火知識

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

慈大、慈科大正式合併　擁3校區6學院6千學生

草屯投14線拓寬工程今動土

黃偉哲陪同彭啓明視察台南災後復原

陳亭妃至佳里區、北門區會勘災後重建工程

「認識常見外來入侵蛙類及其危害」活動歡迎參加

更多熱門

相關新聞

「6月住台東抽萬元旅遊金」結果出爐

「6月住台東抽萬元旅遊金」結果出爐

臺東縣政府為振興臺東觀光，推出「6月住臺東抽萬元旅遊金」抽獎活動，原定於7月25日進行抽獎，因凱米颱風來襲影響，順延於1日在臺東縣政府會議室舉行，並由律師全程見證，各獎項以電腦隨機方式抽出幸運得主，恭喜陳姓民眾等10人抽到6萬6千元旅遊獎勵金及所有得獎者，臺東縣政府表示，這次活動創造逾5000萬經濟金流，為地方觀光產業注入另一股活水。

台東消防局新組織編制　饒慶鈴：強化工作效能

台東消防局新組織編制　饒慶鈴：強化工作效能

送餐都拍牠！「洗衣店貓」可愛到變打卡景點

送餐都拍牠！「洗衣店貓」可愛到變打卡景點

高鐵評估東延台東　學會喊話：提出負責任的軌道整合規畫

高鐵評估東延台東　學會喊話：提出負責任的軌道整合規畫

颱風天縱走南二段！3山友失聯10天下落不明

颱風天縱走南二段！3山友失聯10天下落不明

關鍵字：

積水環保台東

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面