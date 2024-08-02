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藍天守護神！雲科大智慧環保再獲金矽獎肯定

▲「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」，獲24屆旺宏金矽獎應用組銅獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」，獲24屆旺宏金矽獎應用組銅獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市因受地形限制與石化產業影響下，每秋冬季空氣污染情況嚴重，國內面臨少子化的缺工問題，再加上台積電磁吸效應下，致使年輕學子投入環保稽查工作的意願日益漸少，雲林科技大學電子工程系王斯弘助理教授與電子系、AI技優專班學生，在智慧環保AI應用領域默默耕耘4年研發新品。

第一項作品「制高點精準AI煙霧探測系統」結合增強式學習影像定位技術，獲得教育部2022年智慧晶片系統應用創新專題實作競賽智慧環境組銀牌，此套系統陸續被雲林縣、嘉義縣、嘉義市、彰化縣、台南市、宜蘭縣等環保局採用，24小時監控並自動辨識空氣污染，讓露天燃燒無所遁形。

▲「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」，獲24屆旺宏金矽獎應用組銅獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」應用於雲林縣虎尾社會住宅場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第二項作品「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」，已被雲林縣、台南市、高雄市等環保局採用，今年更在2024旺宏金矽獎應用組中榮獲銅牌，該系統整合邊緣運算AI裝置與感測器，應用於環境污染預防及抑制，對工地進行自動化、智慧化管控，使營建業主能自主進行即時監測及防制工地污染。

雲林科技大學表示，雲科大師生致力鑽研於AI專業知識來解決跨領域產業應用，帶領學生走出教室、摸索陌生的跨域產業問題，進一步提出創新技術來解決根本問題，從AI模型開發、系統整合到應用場域的測試，每位學生辛勤積累競賽和產學合作的經驗，使他們能更勇敢和自信地面對未來產業的AI挑戰，這些努力也讓雲科大AI尖兵展現出獨當一面、頂天立地的大將風範，同時在永續發展與ESG議題上，雲林科技大學在國內、外大學樹立最佳優良典範。

▲「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」，獲24屆旺宏金矽獎應用組銅獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「邊緣運算技術應用於智慧化營建工地監控」應用於雲林縣虎尾社會住宅場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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