獨／自募拚外交！台澳國際交流原鄉圓夢　和平國中師生10人抵雪梨

▲台中和平國中10明師生今日飛抵雪梨，將與坎培拉女子高中姊妹校交流。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區偏鄉學校今年暑假國際交流頻繁，繼和平國小舞蹈隊七月初出席2024加拿大溫哥華「台加文藝節」之後，和平國中今(4)日上午11時師生一行10人安全飛抵雪梨後，開啟坎培拉（Kambala）女子高中姐妹校訪問與寄宿學習之旅序幕。兩位英語老師帶著8位同學，飛越約7,300公里到南太平洋雪梨Kambala女子高校，進行為期一週的入班隨讀，並寄宿當地家庭進行國際交流，將泰雅與台灣文化深入分享，從小就有能力為台澳情誼升溫，應用跨文化素養實踐國際移動力。

和平國中校長葉天喜說，本次交流所需費用由學生自行負擔四萬元，其餘四十多萬經費缺口，則由教育部國教署、台中市原住民族事務委員會、立法委員高金素梅國會辦公室、和平區民代表會（楊淑青副主席、吳天祐代表、陳宥彤代表）、家長會顧問團、畢業校友，及校內教師捐款，才得以順利補足成行，藉此傳授學子們自助人助的價值觀。其中柳同學家境清寒，假日有空就在谷關溫泉市集打工賺旅費，今年也順利升學國立東勢高工，努力向上的態度令師長佩服。

此行8天這群代表台灣與泰雅文化的原鄉學子們，將與澳洲Kambala學校師生一起學習及生活。今日克服語言、文化及經費種種困難，跨國踏出舒適圈，未來一定帶給原鄉部落更多跨國圓夢的勇氣。