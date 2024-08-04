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獨／又少一家！台中日料名店8／5熄燈　饕客喊「哭倒在地」

▲台中知名日料店8/5熄燈號。（圖／赤沐提供）

▲台中知名日料店TAIKO赤沐和洋爐端燒將在8月5日熄燈。（圖／赤沐提供）

記者游瓊華／台中報導

位在中科附近、太鼓餐飲集團旗下的知名日本料理店TAIKO赤沐和洋爐端燒將在明（5）日正式熄燈號，社長謝一新坦言，人力嚴重短缺是主因。結束營業消息日前傳出後，大批粉絲湧入臉書專頁喊「愛店少一家」、「哭倒在地」，也有不少饕客回店內把握機會品嚐最後美味，還有人一周回店連吃3次；不過謝一新也透露，日後可能朝私廚方向規劃。

太鼓餐飲集團由雙胞胎兄弟謝一新、謝一德創辦，2人從海線起家，旗下原共有TT燒肉、太鼓婚宴會館以及TAIKO赤沐和洋爐端燒。開幕8年多來，位在中科商圈的赤沐培養大批死忠粉絲，即便2020年鄰近的中科購物廣場荒廢、疫情衝擊，赤沐依舊屹立不搖，每到用餐時間都人潮絡繹不絕。

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謝一新表示，近年來人力嚴重短缺，迫使店內只能開5成到8成量能，加上礙於租約，因此原本預計8月中旬才要閉店，不得不忍痛僅營業到今天，且只接待預約客人。

▲bistro88light。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲bistro88light永春店也宣告歇業。（圖／記者游瓊華翻攝）

國內餐飲業回溫，餐廳數量增加、人才需求也急速上升，但願意投入餐飲業的人才數量卻在減少。不僅赤沐，不得不忍痛閉店的還有另一知名輕食餐廳Bistro88light永春店，7月31日就已熄燈，也是缺工的受災戶之一。

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