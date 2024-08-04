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鬼門開沒在怕？台中7釣客硬闖管制區釣魚　警一一揪出開罰

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中港務警察隊抓到7名在鬼門開擅闖管制區的釣客。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

昨（3）日子時是「鬼門開」，傳統民俗上忌諱於鬼門開時在夜間登山、下海，不過台中市有7位民眾卻在昨天深夜，擅闖海邊管制區釣魚，遭警方逐一揪出，其中1人還說「以為警察不會在鬼門開巡邏」，全案7人警詢後，依商港法開罰600元到3000元罰鍰。

昨日深夜11時是農曆7月開始，也是民間習俗的「鬼月」，大部分國人都會依照傳統，在這段時間減少夜間登山、野營、河畔邊、池塘邊、墓地、海邊、醫院、開工動土等活動。

台中港務警察總隊指出，麥寮警察隊3日深夜於麥寮港南防波堤巡邏時，在道路旁發現有多支釣竿、冰箱等釣具，員警徒步搜尋，陸續發現7名攀爬圍牆、非法進入麥寮港區的違規垂釣民眾。

全案警詢後，將依產業創新條例準用商港法相關規定處罰，擅闖管制區以商港法第36條第2項，由經濟部產業園區管理局，開罰600元至3000元以下罰鍰。

其中1名違規民眾得知要開罰，表示以為警察不會在「鬼門開」時還到海邊巡邏，大感破財又傷身實在不值得。

台中港務警察總隊指出，麥寮工業專用港依法為管制區，嚴禁攀爬圍牆、非法進入，違者將依法裁處，請民眾不要心存僥倖，過去甚至聽聞有民眾為釣魚爬上防波堤或跳入消波塊中，相當危險。呼籲民眾，釣魚雖為正當休閒活動，惟須選擇合法釣漁場所，方能盡情享受揮汗甩竿樂趣。

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