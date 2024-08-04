台中女教師誤信「吳淡如」投資詐騙　狂投400萬打水漂

▲警方將1名年僅19歲的劉姓車手當場逮捕。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中1名蕭姓女老師誤信網路假冒名人「吳淡如」的投資廣告，在2個月內陸續投入高達400多萬元資金，直到接獲歹徒通知，因抽到12張股票須支付900萬元的交割款，才驚覺上當。蕭女報案後，與警方配合將歹徒約出面交，警方將1名年僅19歲的劉姓車手當場逮捕，經檢方聲押獲准，全案將繼續向上溯源，清查背後詐騙集團。

警方調查，蕭女（47歲）今年5月間在臉書看到「吳淡如」的股票投資廣告，經「吳淡如」指示加入Line群並下載投資平台APP，打算放手一博。

蕭女為了升級群組會員資格，獲得更多投資紅利，7度透過網路轉讓投入資金，更聽從「避免儲值管道壅塞」的建議，另與其介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，陸續投入高達400萬元的儲蓄，直到其接獲通知因一舉抽中12張股票需支付9百萬元的交割款，諮詢親友後才驚覺自己遇上詐騙。

警方接獲報案後請蕭女配合，由蕭女向詐團表示要再購買100萬元泰達幣進行投資，還拍下百萬元真鈔的照片取信詐團。7月30日當天，蕭女帶著假鈔前往交易現場，埋伏四周的員警見車手到來，立刻上前壓制，逮獲19歲的劉姓車手，並起出假工作證、手機、點鈔機等贓證物。劉男對犯行坦承不諱，全案警詢後依詐欺罪移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

▲警方與蕭女合作，拍下百萬元真鈔的照片取信詐團。（圖／記者白珈陽攝）



警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。