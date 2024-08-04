台中最煎熬路口！號誌要等162秒才能通過　民代憂：恐等到中暑

▲台中市台灣大道、公益路、民權路三叉路口紅綠燈等候時間將近3分鐘，在烈日下成了最煎熬路口。（圖／市議員陳俞融提供）



記者游瓊華／台中報導

極端氣候下，氣溫動輒破36度，讓機車族在烈日上移動備受考驗，尤其是停等紅綠燈時更煎熬。台中市議員陳俞融表示，台中交通號誌數量高達6515處，數量為六都第一，且許多紅燈等待秒數通常超過90秒，以台灣大道與公益路民權路口為例，行人和機車騎士需在烈日下苦等近3分鐘約162秒才能通行，迫使機車騎士和行人在無遮蔽的路口久候，中暑風險大增。

陳俞融指出，交通局雖引入智慧化動態號誌系統，依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，期望達到減少用路人停等紅燈效果，但統計目前全市僅有113處，佔全台中交通號誌數量比例才1.7%，收效甚微，造成許多大路口仍然需要等長時間的紅燈。

陳俞融表示，以台灣大道與公益路民權路口為例，行人和機車騎士需在烈日下苦等近3分鐘約162秒才能通行，而陳平路中清路口的情況也相同，等待時間高達154秒。

陳俞融指出，這些路口普遍缺乏遮蔽設施，迫使市民在炎炎烈日下長時間暴露，大大增加了中暑的風險。

陳俞融也提到，台北市2019年就已經開始實施夏日減紅燈秒數專案，今年夏天已經在740處路口縮短了紅燈秒數，高雄市也正在推動部分號誌紅燈縮短30秒的措施。陳俞融建議市府，全面檢討並縮短在炎熱季節時的紅燈等待時間，並應加速智慧化動態號誌系統的普及，且評估於主要路口增設遮陽設施，保護等候的行人和機車騎士。