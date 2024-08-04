一日球迷看奧運！狂呼「1運動變成國球」　PTT炸鍋：體育課超愛

▲戴資穎在場上泛淚，讓球迷十分不捨。（圖／中華奧會提供）



網搜小組／劉維榛報導

戴資穎儘管在奧運無緣奪牌，但她奠定台灣羽毛球在世界實力，加上「麟洋配」今晚拚金牌，讓台人各個熱血沸騰！對此，有網友認為，籃球佔據太多資源，不如強力培養國人羽球變專長，「是不是該從減少籃球場，增加羽球館開始？」文章引來全場點頭，「羽球是真的好玩有趣，台灣人體育課很少討厭羽球的！」

一名網友在PTT表示，羽球再次闖入奧運金牌戰，相比之下，籃球連入圍都沒有，卻拿最多資源，甚至最多練習場館，並稱「中國14億人口，花很多資源在籃球上也是入圍不了。」

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對此，原PO認真對國家喊話，不如培養羽球成為國球，「台灣該放棄籃球，多推廣羽球了吧？是不是該從減少籃球場，增加羽球館開始？」

文章引發全場點頭狂喊，「羽球場真的偏少」、「支持！台北羽球場太難找了」、「真的！台灣最不缺的就是籃球場」、「大巨蛋應該拿來打羽球的」、「支持！新國球羽毛球」、「小巨蛋專職羽球場吧」、「合理，羽球才好玩」、「羽球女生接受度超高，適合推廣全民運動」、「羽球不冷門，參與度很高的」、「羽球是真的好玩有趣，台灣人體育課很少討厭羽球的」。

但有網友直言，羽球場難搶之外，收費也不便宜，「羽球館要室內的，場地費可不便宜」、「羽球場少又貴，只能報名零打」、「羽球場真的超難搶」、「羽球館很搶手，連私人的滿滿是人」。

不僅如此，台灣拳擊與桌球也在奧運殿堂上發光發熱，因此也有人認為，「拳擊館、道館也多蓋點」、「桌球館比羽球館更少」。

▼李洋與王齊麟今晚拚金牌。（圖／路透社）

