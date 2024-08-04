最美檢座全台首場新書分享會台南登場　黃偉哲盼尊重多元性別認同

▲台南市立圖書館邀請新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）及夫人雪兒舉辦《我的老公是美女檢察官》新書分享會，市長黃偉哲出席並致贈紀念品，表達對性別平權的支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在市民敲碗期待下，台南市立圖書館4日邀請新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）及夫人雪兒舉辦《我的老公是美女檢察官》新書分享會，台南市長黃偉哲出席並致贈紀念品，祝福兩人幸福美滿，並表達對性別平權的支持。

黃偉哲表示，台南市政府長年致力消弭性別歧視、提倡多元性別認同，這次邀請樂檢與太座雪兒分享自我認同的故事，希望透過他們的生活樣貌，讓大眾學會尊重多元性別，並鼓勵性別認同掙扎的朋友勇敢做自己。

南市圖指出，6月邀請陳漢章檢察官分享「意外人生」講座，報名秒殺，讀者反響熱烈，適逢新書上市，再次邀請樂檢分享人生故事及婚姻相處之道。

出版此書的水靈文創出版社創辦人陳嵩壽也擔任對談人。他提到，遊說樂檢與雪兒共同創作《我的老公是美女檢察官》花費了不少時間，終促成本書的出版。

陳漢章三年前決定勇敢做自己，開始在個人IG分享女性時尚穿搭，至今吸引7.9萬名粉絲關注。與妻子雪兒育有一子，偶爾為兒子恢復短髮、穿回男裝，保護其心靈不受外界言語紛擾。今日簽書會吸引超過200位讀者，簽名合照人潮大排長龍，場面溫馨。