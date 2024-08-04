台南做工行善團　兵分三路共創希望家園

▲台南市勞工局做工行善團，4日兵分三路於柳營區、官田區、學甲區進行房屋修繕，柳營區修繕完工，為修繕第265戶，王鑫基局長代表黃偉哲市長贈送火鶴花束，預祝志工們父親節快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團，協助改善弱勢家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居，4日兵分三路於柳營區、官田區、學甲區進行房屋修繕，柳營區修繕於今日完工，為做工行善團修繕第265戶，王鑫基局長代表黃偉哲市長贈送火鶴花束，預祝出勤志工們父親節快樂。

柳營區劉先生現年70歲，單身獨居，原本從事木工雜工，已退休多年，目前仰賴每月中低收入老人生活津貼8千多元維持家計，屋況簡陋家徒四壁且漏雨，案主經濟能力無法負擔，做工行善團得知後啟動房屋修繕，由泥水工會志工率先進場進行屋頂石棉瓦拆除清運工程，台南市電子機械加工工會接力進場，進行屋鐵厝鋼板更新施工，鋁製品製造工會進行鋁門鋁窗施工，泥水工會接棒進行臥室及浴室貼磁磚施工，再由電氣工會進行電線配置、燈具、衛浴更換，木工工會進行天花板輕鋼架施工，並運送二手家具至案家，4日油漆工會接力進場進行牆壁油漆粉刷後完工，大台南總工會也贈送晴天坊手繡涼被，陳美靜副理事長亦贈送雙人床包組給案家，給劉先生一個宜居安居的住所，另監召沈坤海於本案修繕期間也都準備咖啡飲品慰勞志工。

官田區60歲的王先生與侄子共同住在，祖傳下來的三合院古厝，今年因電線老舊造成屋內起火，大火造成客廳、臥室、廚房連同衛浴都毀損，所幸案主及時逃離。火災造成房子損失慘重，修繕的費用讓案主無法負擔，所幸勞工局會同做工行善團場勘後，因結構未損壞，決定會同做工行善團協助房屋修繕，近期已經由泥水工會完成舊屋頂樑柱、天花板拆除清運施工、電子機械加工完成古厝屋頂鐵厝C型鋼更新、由電氣工會 完成配置管路及線路施工，4日由泥水進行牆壁水泥粉刷補修施工、浴室貼磁磚施工。後續將由鋁製品、泥水、木工及油漆工會依序完成修繕任務，讓案主及姪子可以順利重返家中，在安全無虞且的環境下安居。

居住學甲區的謝老先生獨居在破舊老房，收入微薄，現年已81歲。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕住處。居住房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞，居住環境不佳。

做工行善團進行會勘後，便啟動修繕期程，電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，後續則由泥水工會拆除團隊完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運施工，接下來由電子機械加工工會進場為期兩天的屋頂鐵厝鋼板更新施工，再由電氣工會接棒，進行化糞池埋設、配電管路及線路施工，接著由木工工會進場進行隔間矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工，再由鋁製品工會安裝鋁窗，後續則由泥水工會接力，進行浴室及房間地面磁磚鋪設施工，同時進行牆壁補強與無障礙坡道施工，且木工工會從二手家具倉庫運送衣櫥及床組等家具至案家，為謝老先生住處增添家的溫馨。今日則由泥水工會另一組工班進行浴室牆壁貼磁磚施工，後續將再由依序工會接棒，齊為改善案主居住環境共同努力。

勞工局王鑫基局長表示，感謝做工行善團的每一位志工，在本市弱勢勞工房屋有修繕需求時，隨即排除萬難進行服務，期運用自身技藝協助市民重建家園，做工人的愛無限，本週團隊志工也前往學甲、官田、柳營等區進行場勘。另4日攜手一起做志工的有大台南總工會林文一監事，家庭志工有油漆工會王棋瑞、龍亮均夫妻，李美芬、李建達姊弟；泥水工會李三連、李陳五妹夫妻檔，洪飛虎、洪均維爺孫檔、翁甫仁及藍琦念夫妻攜子翁俊益一家三口全家福；勞工志願服務協會則有黃吉利、吳秋美夫妻出席服務，大家都在假日一起奉獻愛心，一起落實黃偉哲市長「希望家園」理念。