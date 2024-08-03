索馬利亞首都海灘晚間爆炸！32名遊客「慘遭炸死」　驚悚影像曝光

▲索馬利亞首都摩加迪休的利多海灘發生「自殺式爆炸」和槍擊，救護車運送一名身分不明的女性遺體。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

位於東非的未開發國家索馬利亞，其首都摩加迪休的一處海灘於當地時間2日晚間發生自殺式爆炸和槍擊事件，目前已經導致至少32人慘死、數十人受傷，當地恐怖聖戰組織青年黨宣稱犯案。

根據《法新社》，索馬利亞首都摩加迪休的利多海灘（Lido beach）於當地時間2日晚間發生「毀滅性襲擊」。警方發言人哈桑（Abdifatah Adan Hassan）表示，「超過32名平民在這場襲擊中喪命，另外還有63人受傷，其中一些人傷勢嚴重。」

#BREAKING: At least ten beach goers have been killed after a suicide bomber attacked a hotel in Mogadishu, Somalia.



At least ten beach goers have been killed after a suicide bomber targeted a hotel at Mogadishu's Lido Beach in Somalia, according to NYT freelance journalist.… pic.twitter.com/mPryLkKR1x — Wesley Marius (@WesleyMarius) August 2, 2024

當地警官奧馬爾（Mohamed Omar）透露，無情的恐怖分子隨意射殺平民，海灘上能夠看見7具遺體，死者皆為平民。在襲擊發生後，安全部隊針對危機迅速採取回應，在一場圍困中殺死所有的5名涉案槍手。

目擊者阿里回憶，「在大爆炸發生的當下，海灘上一大群人、每一個人都驚慌失措，第一時間很難知道到底發生什麼事，因為在爆炸發生不久後，槍擊就開始了。」

哈雷（Ahmed Yare）則是在附近的一間酒店目睹到此事，「我在海邊看到受傷的人，人們驚慌地尖叫，很難注意到誰死了、誰還活著。」

報導指出，索馬利亞當地一個伊斯蘭原教旨主義恐怖組織「青年黨」（聖戰者青年運動，Al-Shabaab）聲稱犯下此案。