索馬利亞首都海灘晚間爆炸！32名遊客「慘遭炸死」　驚悚影像曝光

▲索馬利亞首都摩加迪休的利多海灘發生「自殺式爆炸」和槍擊,救護車運送一名身分不明的女性遺體。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

位於東非的未開發國家索馬利亞,其首都摩加迪休的一處海灘於當地時間2日晚間發生自殺式爆炸和槍擊事件,目前已經導致至少32人慘死、數十人受傷,當地恐怖聖戰組織青年黨宣稱犯案。

根據《法新社》,索馬利亞首都摩加迪休的利多海灘(Lido beach)於當地時間2日晚間發生「毀滅性襲擊」。警方發言人哈桑(Abdifatah Adan Hassan)表示,「超過32名平民在這場襲擊中喪命,另外還有63人受傷,其中一些人傷勢嚴重。」

#BREAKING: At least ten beach goers have been killed after a suicide bomber attacked a hotel in Mogadishu, Somalia.



At least ten beach goers have been killed after a suicide bomber targeted a hotel at Mogadishu's Lido Beach in Somalia, according to NYT freelance journalist.… pic.twitter.com/mPryLkKR1x