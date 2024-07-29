LINE長輩群傳「別跟拿電動車充電器的人」搭電梯！內行指2點錯誤

▲電梯。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一段驚悚影片日前在網路上瘋傳，一名大陸男子提著電動機車的鋰電池搭電梯，卻在電梯內瞬間爆炸燃燒，導致男子全身嚴重傷燙傷，整個人變得焦黑，救治後不幸病逝，有網友表示，看到LINE的長輩群瘋狂發消息，不要跟攜帶電動車充電器的人搭電梯，笑喊「是鋰電池，不是充電器」。

有網友在PTT發文，「驚！長輩群組現在流傳這則謠言？」長輩群最近在傳一則消息，現在騎電動車人很多，不要跟「攜帶電動車充電器」的人同搭電梯，如果有遇到，立刻離開電梯，自保安全。原PO看完後傻眼，「這什麼到底什麼謠言啊，怎麼有辦法亂傳一些有的沒的，長輩群組是不是沒有極限？」

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貼文曝光，網友糾正是鋰電池，不是充電器，「充電器沒過電是要爆什麼啦」、「應該是鋰電池吧」、「主要問題應該是那顆電池狀況就有問題」、「充電器能有什麼危害？有危險的是電池」、「會爆的是電池，手機電池也會爆啊」、「劣質鋰電吧，所以有鋰電池的別買雜牌」。

▲網友看到消息傻眼。（圖／翻攝自PTT）



事實上，日前有報導指出，大陸一名男子提著電動機車的鋰電池，搭乘公寓電梯，怎料鋰電池卻突然開始燃燒，冒出黑煙後，下一秒馬上爆炸，接著整部電梯都是火光，男子全身嚴重傷燙傷，整個人被燒焦。根據《澎湃新聞》報導，爆炸事件是發生在2021年10月8日，據悉，男子嚴重燒傷，救治後不幸在同年11月病逝。

然而，台灣事實查核中心在2022年時就發文，工業技術研究院材料與化工研究所表示，專家表示，三元鋰電池如果正常使用，並無爆炸風險，因此「堅決不要使用三元鋰電池」、「不能在家充電」、「不能進電梯」的說法均不正確。使用上只要注意，合格電池與充電器、不要充電太久、充電時有人等原則，就能避免意外。