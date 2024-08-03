JK羅琳質疑林郁婷性別　綠委倡議依「反歧視法」提告：當選手後盾

▲我國拳擊好手林郁婷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

有心人士拿台灣女拳王林郁婷的性別議題大做文章，甚至連《哈利波特》作者JK羅琳也發聲開戰林郁婷的性別。儘管林獲得獲得國際奧林匹克委員會（IOC）力挺，更在奧運初登場成功挺進8強，現場有歡呼也有噓聲。綠委王定宇今（3日）表示，英國有反歧視法，在尊重林郁婷個人意願前提下，她如果有意對這類性別歧視跟網路霸凌言語提起法律訴訟，會要求政府做她的後盾全力協助，遏止這類在國際上少數偏激、極端，用性別歧視霸凌亞洲選手的例子。

王定宇表示，林郁婷不管在杭州亞運還是這次巴黎奧運，都經過亞運會、國際奧會、巴黎奧運籌備會再三證實，性別爭議經過檢測絕對沒問題，縱使如此，面對國際大賽壓力，沒想到林郁婷還要面對霸凌媒體霸凌、網路霸凌跟性別歧視，英國著名作家J.K.羅琳一再用性別霸凌方式歧視林郁婷，林不僅要面對比賽壓力還要面對這種無理歧視，台灣國人大家看了都很不捨，都為他加油。

王定宇直言，以J.K.羅琳說法，在性別上歧視林郁婷更帶動網路發言霸凌，英國有「反歧視法」，在尊重林郁婷個人意願前提下，她如果有意對這類性別歧視跟網路霸凌言語提起法律訴訟，會要求政府做她的後盾全力協助，但重要前提就是林郁婷個人意願。

王定宇表示，林郁婷學拳擊是因為母親在家庭中遭到嚴重家暴，教練說當時她來學拳擊是為了保護母親，家庭面對這樣的情形，學習過程還是非常用心，面對國際賽事卻遇到這種不平的歧視言詞，若不是林郁婷個人心理強大，換做一般人很難想像要如何面對這樣的壓力？

王定宇指出，充滿不捨也希望做林郁婷最大的後盾，若她有意願採取反歧視法提起訴訟，會有很多朋友願意協助，政府也應該做最大後盾，除此之外，透過訴求法律動作，可以遏止這類在國際上少數偏激、極端，用性別歧視霸凌亞洲選手的例子，「法律動作是建議，最終尊重她個人意願」。