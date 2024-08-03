TVBS民調／國會改革釋憲　40%信任大法官能公正判決37%不信任

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。（圖／翻攝司法院網頁）



記者崔至雲／台北報導

針對日前立法院三讀通過的國會改革相關法案，遭憲法法庭裁准暫時處分。據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，32%民眾支持大法官暫時停止執行處分、28%不支持；另針對是否認為大法官會在釋憲案做出公正判決，有40%民眾信任大法官，但也有37%民眾不信任，顯見分歧性大。

立法院日前通過《立法院職權行使法》、《刑法》修正案等國會改革法案，不過總統府、行政院、監察院及民進黨立法院黨團皆認為有違憲疑慮，紛紛向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。憲法法庭也在近日裁准暫時處分，至於釋憲案預計6日在憲法法庭進行言詞辯論，依法應在 11月 6日前宣判。

根據最新調查結果顯示，對於大法官作成暫時處分，有 48%民眾表示知道這件事，52%表示不知道。對於大法官暫時停止執行國會職權法案修法的決定，有 32%表示支持，28%不支持，態度不一，同時有許多民眾（40%）無法表示意見。

經由交叉分析顯示，知道暫時處分的民眾，有48%表示支持，也有 41%不支持。與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有 57%表示支持，13%表示不支持，30%沒意見；國民黨認同者則有 47%不支持，19%支持；中立民眾態度分歧，支持與不支持比例皆為26%，有48%沒有表示意見。

此外，民調也顯示，對於大法官是否能公正判決國會職權法案修法的釋憲案，有40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任，民眾態度分歧，另外有23%沒有表示意見。交叉分析顯示，民進黨認同者有72%表示信任，國民黨認同者則是69%不信任；中立民眾有34%信任，也有31%不信任。

該調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 113年7月22日至8月1日晚間18：30至22：00，共接觸1400位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為279位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,121位（市話561、手機560），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

