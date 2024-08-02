登山老鳥挑戰南二段喪命！搜救見「3人緊靠交疊」　家屬悲痛接屍

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風襲台前夕，3名登山客縱走南二段失聯，被尋獲時均已罹難，遺體於1日吊掛下山。據悉，3人是登山活動中結識的山友，都具有相當經驗，3人相約挑戰南二段縱走，不料卻發生憾事。根據第一線搜救人員轉述，當時在距離大水窟山屋前1公里處，發現3人相互緊靠，略為交疊，疑體力透支加失溫，希望藉由靠在一起取暖，但最後仍體力不支癱倒路旁喪命。

▲3名登山客魂斷南二段，遺體相驗完成。（圖／記者高堂堯攝，下同）



據了解，3名登山客於7月20日入山，要挑戰縱走中央山脈南二段，但7月22日就與親友失去聯繫，高雄市消防局獲報後，陸續派遣5梯次搜救人員上山，但因受到凱米颱風影響，南二段多處道路坍塌，只能請求空勤總隊協助搜救。

7月31日終於在大水窟山屋前方約1公里處，終於尋獲3名登山客，根據第一線參與的搜救人員轉述，當時發現時，3人身體是互相倚靠、略為交疊，疑似因失溫相互取暖，相關登山裝備都還完好在附近，研判可能是因最後體力透支加上低溫倒地喪命。

高雄市消防局第六大隊副大隊長曾智賢表示，這次搜救任務，高雄市消防局共投入20人次及5架次直升機，南投縣消防局也支援9人，一起完成任務。地面部隊於7/31下午4點19分，在距離大水窟山屋1公里前處，發現3人，但已沒有生命跡象，這是蠻可惜的地方。

▲3名登山客遺體吊掛下山了。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投地檢署檢察官1日下午現身名間鄉立殯儀館進行相驗，3名罹難登山客的家屬也現身，面對鏡頭均悲傷不願發言，目前遺體已發還家屬。據了解，3名登山客是因長年參與登山活動而結識的山友，也具有相關的登山經驗，才決定一起挑戰縱走，不料，卻一起魂斷南二段，令人感到唏噓不已。