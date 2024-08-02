萬興大排、蔦松大排風災溢堤　劉建國蘇治芬會同水利署勘察究責

▲凱米颱風造成水林鄉萬興大排和口湖鄉蔦松大排嚴重溢堤及潰堤淹水，立委劉建國與前立委蘇治芬、雲林縣議員蔡孟真、蔡岳儒邀集水利署第五河川分署長吳明華現場會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風過境侵襲台灣，造成雲林縣水林鄉萬興大排和口湖鄉蔦松大排嚴重溢堤及潰堤，導致大面積淹水。今（2）日立法委員劉建國與前立委蘇治芬、雲林縣議員蔡孟真、蔡岳儒及在地代表、村里長等，邀集水利署第五河川分署長吳明華現場會勘，深入瞭解災情。

水林鄉公所工務課長黃品誠指出，此次颱風豪雨侵襲導致萬興大排潰堤，太空包調度出現很大的問題，也沒有緊急做搶救應變措施，讓村民淹水災情嚴重，希望相關單位可以提出檢討改善方案，讓村民家園可以減少淹水情況。

▲凱米颱風造成水林鄉萬興大排和口湖鄉蔦松大排嚴重溢堤及潰堤淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此立委劉建國也提出多項建議，希望第五河川分署可以來研擬因應，如推動在地滯洪措施、建立防洪第二道防線以及在出海口建置大型水門等亦當場獲得第五河川分署長吳明華的認同，並出求第五河川分署在兩週內提出相關規劃，後續以利共同討論。

此外，凱米颱風也造成口湖鄉蔦松大排N30圍橋工程處溢堤，淹沒了附近養殖區。同時現場也發現，有營建廢棄物被直接填在蔦松大排上，讓當居民們非常氣憤。前立委蘇治芬認為出，這次風災除了天災，人禍也是主要原因，監造的相關單位以及承包商都應負起相關責任。

縣議員蔡孟真也表示，在蔦松大排上發現大量營造廢棄物，這絕對是違法的，一定要追究縣府的監造以及廠商的責任以及相關賠償的問題。議員蔡岳儒認為，雲林縣府水利處的量能是否不足，需要由中央單位來協助，這也必需盡速釐清，盡快來檢討。