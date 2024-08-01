　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣警察十八般武藝樣樣精通，7月30日雲林台西派出所接獲報案，某超商店員疑似身體不適需要救援，警員吳詠智前往發現店員臉色慘白情況危急，又聯繫不到店長，隨即自告奮勇幫忙看店，勸說男店員儘速上救護車前往醫院。不少購物民眾還以為是角色扮演，也不禁豎起大拇指稱讚「人民保母」絕非浪得虛名。

▲超商店員因身體不適送醫，台西派出所員警臨時「代班」，讓民眾稱讚警察真貼心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲超商店員因身體不適送醫，台西派出所員警臨時「代班」，讓民眾稱讚警察真貼心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

進入超商站在櫃檯的不是店員，竟是真警察不少民眾傻眼問「是真的警察嗎？」上月30日凌晨12點左右，台西派出所獲報某超商有緊急情況需要協助，警員吳詠智獲報立即前往。到達時看到男店員趴坐在桌上，臉色發白相當虛弱，向員警表示自己有慢性病，上班前忘了服藥，警方立即聯繫救護車到場協助。

▲超商店員因身體不適送醫，台西派出所員警臨時「代班」，讓民眾稱讚警察真貼心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲超商店員因身體不適虛弱無力，警員叫來救護車向其勸說儘速就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

責任心重的男店員怕耽誤營業不願就醫，不停堅持「我喝個溫開水休息一下就好了！」員警及救護員擔心他發生危險苦口婆心勸他就醫，因事發突然，凌晨時分警方連繫不到店長，情急之下員警自告奮勇幫忙看店，男店員才願意上救護車前往醫院。

店員送醫後，員警聯繫上超商負責人告知情況，並表示會先代班保護超商財物安全。吳詠智今（1）日受訪回想當時狀況表示，當下沒有想太多，只希望店員能夠平安無事，站在櫃檯過程中來購物民眾投來好奇眼神，不時還會問「你是真的警察嗎？不是角色扮演吧！」，經他說明後紛紛豎起大拇指稱讚「好暖心」，業者對於警方的善舉表示相當感謝。

▲超商店員因身體不適送醫，台西派出所員警臨時「代班」，讓民眾稱讚警察真貼心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因警員自告奮勇「代班」男店員才放心上救護車前往醫院接受治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／台鐵死傷事故！騎士闖平交道遭區間快車撞上　卡車底慘死

►恐怖畫面曝！林內鄉坪頂村「3百米邊坡崩落」　民宅一大半消失

►198份連署書沒正本　未達門檻！林內鄉長劉姿言逃過罷免

►雲林魚塭、牡蠣養殖天災救助公告　漁民8月7日前向公所申報

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
罔腰遭爆揍　鳳梨老婆首發聲
上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲：妳真的很棒
標示不合格！台中2家超夯4.8顆星手搖飲　同時挨罰
快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判16年6
0裝備奪銀爆紅！射手大叔「殺手級」背景曝光
離譜！夏令營女高中生溺斃　出人命才知忘了保險
戴資穎最後一舞「收視率出爐」！　全台121萬人觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

躲債狂奔自摔受傷辯遭毆打　台中男攜安毒、吸食器慘了

女高中生魂斷夏令營！校長悲曝：她是乖巧小老師　啟動悲傷輔導

快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判刑16年6月

不滿被聯結車閃遠光燈　他拿空氣槍連射恐嚇！警登門逮人扣2槍

離譜！尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　出人命後才知忘了保險

快訊／彰化女不慎跌落大排漂500公尺　空拍機發現...救起已溺斃

超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

拍裸照換回性愛片！前男友愛炫害她被恐嚇　怒告2人結局卻慘敗

台中車站囂張男轉進萬華！街頭「專打女人」釀3傷　警出手了

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

躲債狂奔自摔受傷辯遭毆打　台中男攜安毒、吸食器慘了

女高中生魂斷夏令營！校長悲曝：她是乖巧小老師　啟動悲傷輔導

快訊／im.B吸金90億坑殺數千人　首腦曾耀鋒一審判刑16年6月

不滿被聯結車閃遠光燈　他拿空氣槍連射恐嚇！警登門逮人扣2槍

離譜！尖石武林帖夏令營女高中生溺斃　出人命後才知忘了保險

快訊／彰化女不慎跌落大排漂500公尺　空拍機發現...救起已溺斃

超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

拍裸照換回性愛片！前男友愛炫害她被恐嚇　怒告2人結局卻慘敗

台中車站囂張男轉進萬華！街頭「專打女人」釀3傷　警出手了

中信特攻外援戰力持續補強　美國籍中鋒「浩勝」加盟

王世堅自比烏鴉「八問」賴清德　英系綠委讚良好互動：可聽到基層聲音

屏東高樹大橋「砂石車、機車擦撞」！　騎士剛右轉上橋當場死亡

「好好照顧自己」飯店員工成主角　真實父愛弄哭上萬網友

凱米8艘船擱淺「一半已抽除殘油」　8／10全面抽完

山區大雨！雪見遊憩區幹道苗61線路基掏空　緊急封閉搶修中

地震颱風「嚇跑7艘郵輪」　花蓮港國際客恐跌破萬人

大巨蛋辦國慶晚會羅生門！劉世芳稱沒提建議　蔣萬安淡回「謝謝」

完成穿越夢！韓國必訪5大浪漫宮殿　還有附近好評韓服店懶人包

台南推廣弱勢家庭脫貧教育　黃偉哲推兒童財務知能夏令營共學理財

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

社會熱門新聞

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

3登山客凱米前夕上山全罹難！搜救畫面曝光

空軍最貪少將索賄2800萬　白手套自白檢仍輕縱

消防警笛狂響60秒！救災車不動　原因讓人淚崩

3登山客凱米前夕縱走南二段全罹難！遺體吊掛下山了

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

吵砍年輕夫妻案開家屬曝庭幼子自責

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

即／警賭癮發作A贓款翻盤　遭起訴

蘭陽女中禮堂赫見18處彈孔　警方到場鑑識調查中

更多熱門

相關新聞

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

台灣的超商大多是24小時營業，所以通常會有早、晚、大夜班，員工的交接相當重要，如果少了其中一班就等同放空城。就有網友在內湖一間超商門口看到大夜班員工的致歉啟事，因為早班同事沒有上班，所以沒有人可以結帳。照片引發討論，「覺得以後這種事，只會越來越多變成常態」、「便利超商也是缺工，領一份薪水要做…嗯…不知道幾份工。」

2罹難陸漁民「託夢想吃麻辣燙」！遺體冰167天終返家

2罹難陸漁民「託夢想吃麻辣燙」！遺體冰167天終返家

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

意外現場曝！女高中生下水就被沖走卡石縫

3登山客凱米前夕縱走南二段全罹難！遺體吊掛下山了

3登山客凱米前夕縱走南二段全罹難！遺體吊掛下山了

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

關鍵字：

警察保母救援超商雲林影音

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面