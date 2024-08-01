超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣警察十八般武藝樣樣精通，7月30日雲林台西派出所接獲報案，某超商店員疑似身體不適需要救援，警員吳詠智前往發現店員臉色慘白情況危急，又聯繫不到店長，隨即自告奮勇幫忙看店，勸說男店員儘速上救護車前往醫院。不少購物民眾還以為是角色扮演，也不禁豎起大拇指稱讚「人民保母」絕非浪得虛名。

▲超商店員因身體不適送醫，台西派出所員警臨時「代班」，讓民眾稱讚警察真貼心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

進入超商站在櫃檯的不是店員，竟是真警察不少民眾傻眼問「是真的警察嗎？」上月30日凌晨12點左右，台西派出所獲報某超商有緊急情況需要協助，警員吳詠智獲報立即前往。到達時看到男店員趴坐在桌上，臉色發白相當虛弱，向員警表示自己有慢性病，上班前忘了服藥，警方立即聯繫救護車到場協助。

▲超商店員因身體不適虛弱無力，警員叫來救護車向其勸說儘速就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

責任心重的男店員怕耽誤營業不願就醫，不停堅持「我喝個溫開水休息一下就好了！」員警及救護員擔心他發生危險苦口婆心勸他就醫，因事發突然，凌晨時分警方連繫不到店長，情急之下員警自告奮勇幫忙看店，男店員才願意上救護車前往醫院。

店員送醫後，員警聯繫上超商負責人告知情況，並表示會先代班保護超商財物安全。吳詠智今（1）日受訪回想當時狀況表示，當下沒有想太多，只希望店員能夠平安無事，站在櫃檯過程中來購物民眾投來好奇眼神，不時還會問「你是真的警察嗎？不是角色扮演吧！」，經他說明後紛紛豎起大拇指稱讚「好暖心」，業者對於警方的善舉表示相當感謝。

▲因警員自告奮勇「代班」男店員才放心上救護車前往醫院接受治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）