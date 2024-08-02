　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

▲雲林環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風過境肆虐家園，縣長張麗善昨（1）日前往大埤鄉視查凱米颱風災區家具等大型廢棄物清理去化，張麗善指出，環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間，指示環保局完成大埤鄉任務後，調度支援水林、口湖等其他鄉鎮，讓民眾家園儘速恢復。

凱米颱風挾帶強風豪雨肆虐台灣，雲林縣多個部落淹水嚴重，淹水區民眾在洪水褪去展開清理家園，清出大量泡水大型家具等廢棄物及倒伏樹木，縣環保局調度單軸破碎機及操作人力協助公所去化大型廢棄物。縣長張麗善說明，縣府協助淹水鄉鎮清理垃圾廢棄物，針對巨大家具的廢棄物，以單軸的破碎機處理後，有的進焚化廠，有的做成燃料棒再利用，將繼續調度清溝機、洗街車與各公所配合完成環境整理。

▲雲林環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善昨日前往大埤鄉視查凱米颱風災區家具等大型廢棄物清理去化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維表示，大型泡水家具、傾倒樹木是災後最難處理兩樣東西。環保局在縣長張麗善支持下，於2022年引進全台唯一一台大型單軸破碎機，原本處理家戶垃圾，這次颱風災情嚴重，環保局調度這台機器，支援鄉鎮公所處理大型泡水家具、傾倒樹木。張喬維指出，這台單軸破碎機可以直接將大型家具及樹木直接置入機器，粗破碎成20公分以下廢棄物，可節省大量人力篩選分拆工作，並達到減積、減容之目標，後續處理更容易。

大埤鄉長林森寶表示，凱米颱風造成大埤鄉5個村落淹水，民眾清理出的家具，及倒伏樹木等廢棄物高達250噸，公所為去化問題相當頭痛，感謝縣長張麗善指示環保局協助處理，整個處理的效能大幅提升，讓居民家園清理復原工作更快速，明天開始將展開消毒等工作。

環保局提醒民眾，近日天氣高溫炎熱，包括登革熱等各種病媒活躍，請民眾徹底執行「巡、倒、清、刷」4 步驟，尤其針對易積水容器等孳生源清除工作，各公所與環保局合作儘速展開環境消毒，防治登革熱等傳染病。

▲雲林環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱米颱風挾帶強風豪雨肆虐台灣，雲林民眾清出大量泡水大型家具等廢棄物及倒伏樹木。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►火煙狂竄畫面曝！台61線平面2車相撞　油箱破裂瞬間引發火燒車　

►快訊／雲林國道1號「5車追撞」5人送醫　1人重傷受困車頭、大腿骨折

►超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

►機車闖平交道「遭區間車撞上」　台鐵斗南=大林單線行車

►快訊／台鐵死傷事故！騎士闖平交道遭區間快車撞上　卡車底慘死

 

 

 

 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
竹科驚見洗門風！　聯發科員工大門口下跪
味全龍球員涉賭　被逮畫面曝光
快訊／台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電重挫
樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被拍到　陸網氣炸：噁心
快訊／味全龍球員涉賭遭起訴　球團通報聯盟
谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…羞喊：臉燙燙的
郭書瑤穿太低胸！「不小心掉出半邊」急停錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

花蓮分署法拍又來了　可通訊投標！下殺65折温泉套房最搶手

花蓮8 ／1起開放自由撿拾漂流木！　加工轉售須登記

為民請命　陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建費6千萬

百元消費享雙倍！花蓮發出2萬張市集加倍券　14處市場可消費

花蓮光復瑞穗農友注意！縣府公告受災現金補助　申請至8／12

假菸酒商騙投資賺大錢　警方行員聯手阻詐...保他養老金

喚醒學生公共意識！新北市青年局舉辦青年永續社會設計挑戰賽

凱米颱風致災忙救援　台南市消友會第二辦事處慰勞消防人員

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

花蓮分署法拍又來了　可通訊投標！下殺65折温泉套房最搶手

花蓮8 ／1起開放自由撿拾漂流木！　加工轉售須登記

為民請命　陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建費6千萬

百元消費享雙倍！花蓮發出2萬張市集加倍券　14處市場可消費

花蓮光復瑞穗農友注意！縣府公告受災現金補助　申請至8／12

假菸酒商騙投資賺大錢　警方行員聯手阻詐...保他養老金

喚醒學生公共意識！新北市青年局舉辦青年永續社會設計挑戰賽

凱米颱風致災忙救援　台南市消友會第二辦事處慰勞消防人員

中國房市積弱　陷財困房企萬科推「買一送一」

田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！

1~5月交通事故奪116人命「降8.9%」　行人死亡不降反升

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

黑色星期五再現！台股崩跌1004點創紀錄　台積電力守900元大關

87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

供應鏈移轉商機湧現　南亞商機日逾60家買主來台採購

運價撐不住　美國線每大箱運價說降2、3百美元變成降5百

五熊車禍飛起…尪第一反應「伸手保護她」　淚眼：覺得真的活不下來

周天成挺過大腸癌闖入奧運8強　醫建議：45歲後可規律篩檢

地方熱門新聞

這幾天穿原住民族服　不限次數免費搭桃捷

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

桃園蓮花季這二天　穿戴原民配飾拿好禮

國際餐飲品牌攻台一號店都選新北落腳

即／花蓮縣宣布秀林鄉明天部分地區停班課

埔里鎮日月町複合式商場開幕

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

新竹訓練營學員溺斃傳未保險黃偉哲要求注意安全

拼暑期買氣　大江七夕情人+父親節優惠齊發

凱米颱風淹水台南未提供照片亦可現場勘查審認

座落桃園青埔　KIRI國際原住民族文創園區開幕

中原校友謝炎盛捐款　助半導體產業學院發展

陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建經費6千萬

更多熱門

相關新聞

鴻盛88輪擱淺「船東、保險公司皆失聯」　航港局代除油完成

鴻盛88輪擱淺「船東、保險公司皆失聯」　航港局代除油完成

蒙古籍鴻盛88(HONG SHENG 88)輪因凱米颱風擱淺高雄茄萣區興達港北側防波堤，船東、保險公司皆失聯，為避免海洋汙染，航港局展開該輪殘油移除作業，昨(1日)下午完成70頓抽除作業，解除汙染危機。

凱米颱風重創湖南郴州 30人遇難仍有35人失蹤「官員集體默哀」

凱米颱風重創湖南郴州 30人遇難仍有35人失蹤「官員集體默哀」

台南市消友會第二辦事處慰勞消防人員

台南市消友會第二辦事處慰勞消防人員

凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

凱米颱風淹水台南未提供照片亦可現場勘查審認

凱米颱風淹水台南未提供照片亦可現場勘查審認

關鍵字：

災後清理廢棄物處理張麗善凱米颱風雲林縣環保局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面