凱米颱風重創家園　雲林「單軸破碎機」迅速解決大型廢棄物

▲雲林環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風過境肆虐家園，縣長張麗善昨（1）日前往大埤鄉視查凱米颱風災區家具等大型廢棄物清理去化，張麗善指出，環保局單軸破碎機每小時可破碎50公噸廢棄物，減少去化大型廢棄物人力與時間，縮短災後家園復建時間，指示環保局完成大埤鄉任務後，調度支援水林、口湖等其他鄉鎮，讓民眾家園儘速恢復。

凱米颱風挾帶強風豪雨肆虐台灣，雲林縣多個部落淹水嚴重，淹水區民眾在洪水褪去展開清理家園，清出大量泡水大型家具等廢棄物及倒伏樹木，縣環保局調度單軸破碎機及操作人力協助公所去化大型廢棄物。縣長張麗善說明，縣府協助淹水鄉鎮清理垃圾廢棄物，針對巨大家具的廢棄物，以單軸的破碎機處理後，有的進焚化廠，有的做成燃料棒再利用，將繼續調度清溝機、洗街車與各公所配合完成環境整理。

▲縣長張麗善昨日前往大埤鄉視查凱米颱風災區家具等大型廢棄物清理去化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維表示，大型泡水家具、傾倒樹木是災後最難處理兩樣東西。環保局在縣長張麗善支持下，於2022年引進全台唯一一台大型單軸破碎機，原本處理家戶垃圾，這次颱風災情嚴重，環保局調度這台機器，支援鄉鎮公所處理大型泡水家具、傾倒樹木。張喬維指出，這台單軸破碎機可以直接將大型家具及樹木直接置入機器，粗破碎成20公分以下廢棄物，可節省大量人力篩選分拆工作，並達到減積、減容之目標，後續處理更容易。

大埤鄉長林森寶表示，凱米颱風造成大埤鄉5個村落淹水，民眾清理出的家具，及倒伏樹木等廢棄物高達250噸，公所為去化問題相當頭痛，感謝縣長張麗善指示環保局協助處理，整個處理的效能大幅提升，讓居民家園清理復原工作更快速，明天開始將展開消毒等工作。

環保局提醒民眾，近日天氣高溫炎熱，包括登革熱等各種病媒活躍，請民眾徹底執行「巡、倒、清、刷」4 步驟，尤其針對易積水容器等孳生源清除工作，各公所與環保局合作儘速展開環境消毒，防治登革熱等傳染病。

▲凱米颱風挾帶強風豪雨肆虐台灣，雲林民眾清出大量泡水大型家具等廢棄物及倒伏樹木。（圖／記者蔡佩旻翻攝）