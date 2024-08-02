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手搖飲「點少冰」喝幾口沒了！他一開封傻住　真相超驚人

飲料「少冰」喝幾口沒了！他驚覺怪怪的　打開傻爆眼：這叫50%的冰？

▲一名網友抱怨，買了一杯少冰的飲料，結果喝沒幾口就沒了，打開一看發現冰塊幾乎滿滿一杯，讓他氣到不行。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

文／CTWANT

現在天氣炎熱，人手一杯手搖飲。一名網友抱怨，買了一杯少冰的飲料，結果喝沒幾口就沒了，打開一看發現冰塊幾乎滿滿一杯，讓他氣到不行。不少人看完後直呼，「不知道的還以為你買冰塊回來吃幹嘛。」

原PO在《爆怨2公社》表示，買一杯少冰的飲料，店家菜單上標註是50%的冰，喝沒幾口就沒了。他覺得怪怪的，把蓋子打開一看，結果讓他超傻眼「這叫50%的冰」，因此氣得回去詢問店家是否有做錯。

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原PO透露，店家回覆他，因為他們是用量杯量50%的冰，倒進杯子才會看起來變多。不過這說法讓他很不能接受，原PO氣吼，「你的量杯要是再大一點，我點微冰是不是也整杯冰啊？」

從畫面中可以看見，整杯飲料幾乎滿滿一杯都是冰塊，只有靠近杯緣處沒有，而下面已經沒有飲料，這也難怪原PO會如此氣憤。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我都點去冰，這樣飲料會比較多」、「不知道的還以為你買冰塊回來吃幹嘛」、「所以我都等冰塊完全融化」、「去冰會發現還有半杯的冰」、「要點去冰無糖不加」、「免喝最省又省氣」、「現在飲料店都是賣冰塊的」。

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