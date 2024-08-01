凱米颱風淹水台南審認從速從簡　未提供照片亦可現場勘查審認

▲台南社會局長盧禹璁提醒，民眾主動提供住家淹水照片將可加速審認工作，若無法提供照片，區公所亦會派員至現場協助勘查審認。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「凱米」颱風為全台帶來致災性降雨量，台南市長黃偉哲為體恤受災家戶，除立即啟動淹水救助外，亦請社會局協調各區公所從速、從簡辦理淹水審認，社會局長盧禹璁提醒，民眾主動提供住家淹水照片將可加速審認工作，若無法提供照片，區公所亦會派員至現場協助勘查審認，審認通過將儘速發放救助金，幫助受災民眾早日恢復正常生活。

台南市為方便民眾申請淹水救助，現已同步啟動實體及線上等多元申請方式，市民可提供戶口名簿或最近3個月內之戶籍謄本等相關文件進行申請。目前，各區公所均加緊腳步審認淹水救助案件，1日黃偉哲市長也特別指派社會局長盧禹璁前往柳營、鹽水及後壁等區公所了解現場申辦情形，並感謝各區公所人員之辛勞。

對於近日許多民眾擔心淹水期間未能即時拍照留存證據，盧禹璁局長強調，主動淹水照片可加快審查速度，若民眾無法提供照片，仍可檢附其他相關文件提出申請，區公所將派員至該地區街頭街尾拍照佐證，扣除每戶住屋墊高高度後，統一造冊認定，以加速審認民眾受災情形。

社會局指出，總統賴清德日前已宣布中央加碼受災戶補助，全台家中淹水50公分以上之受災戶將補助每戶2萬元，低收及中低收入戶更加碼到每戶3萬元；50公分以下的低收及中低收入戶家庭，每戶補助1萬元。此外，台南市長黃偉哲也宣布加碼補助台南市淹水50公分以上每戶至1萬5000元，給予災區實質協助，加速受創地區災後復原速度。