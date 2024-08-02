台南義消總隊表彰大橋救護義消王淳弘　榮獲全國救護志工菁英獎

▲台南市義消總隊黃崇銘總隊長率總隊幹部，於1日晚上公開表揚大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎，並頒贈獎勵金嘉勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市義消總隊黃崇銘總隊長率總隊幹部，在消防局民力運用科陪同下於1日晚上7時30分，至消防局第五大隊公開表揚大橋救護義消小隊長王淳弘，榮獲全國2024年救護志工菁英獎，並頒贈獎勵金嘉勉。

王淳弘小隊長自護理學系畢業後，踏入醫療專業領域，於2019年加入救護義消成為「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」第1期機能型義消，將所學醫療專業運用在緊急救護領域，為現場提供即時幫助。加入義消救護行列5年以來，積極參與救護協勤，時數達1242小時，對緊急救護專業表現極大熱忱，包括處理多起到院前心肺功能停止、急性心肌梗塞、急性腦中風及重大創傷等案件，充分展現專業和應變能力。

義消小隊長王淳弘表示，身為第1期機能型義消，能夠運用自己的醫療專業知識在第一線幫助他人，是非常有意義的事情。每一次執行的救護案件，都讓他感受到自己所付出的努力和時間是值得的。未來他將繼續投入救護義消行業，持續提升自己的專業能力，為更多需要幫助的人提供即時的緊急救護。

市長黃偉哲表示，義勇消防人員機動性強，總是能在第一時間聞聲救人執行各項救災救護工作，對義消王小隊長在救護工作上的持續奉獻表達了高度讚揚，由衷的感謝義消團隊長期以來無私的付出，也因為有義消們的努力，才讓市民享受到更好的安全保障。

消防局長李明峯表示，自義消大橋救護分隊成立以來，救護義消在協助緊急救護任務上表現優異，並積極參與各項競賽活動，充分展現紮實的救護技能和強大的團隊凝聚力。同時呼籲更多市民夥伴加入義消行列，共同提升消防局的救災救護能量。