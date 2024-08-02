周日前高溫飆破36度　午後雷雨最大時間出爐

▲今天到周日前高溫炎熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓影響，今天（2日）到周日前天氣穩定，今局部地區高溫上看36度以上，降雨少，午後各地山區、南部近山區平地有局部雷陣雨；日本南方海面有低壓發展，要留意強度和移動方向，下周一、二水氣增加，午後雷陣雨範圍變廣。

中央氣象署預報員李孟軒表示，受太平洋高壓影響，預估今天中午前後氣溫偏高，午後會有局部雷陣雨發展，穩定天氣將持續周日；下周一、下周二台灣附近水氣增加，午後雷陣雨範圍比較廣，尤其苗栗以南降雨範圍不會只有午後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟軒指出，日本南方海面有較大低壓帶，目前雲系鬆散，未來將朝西南往琉球海面方向移動，未來一周的強度和移動方向要持續觀察。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢上，李孟軒說明，周日之前天氣穩定，降雨少，各地晴到多雲為主，各地山區、南部近山區和平地午後有局部雷陣雨發展，迎風面地區中南部清晨到上午也有零星雨勢。

李孟軒表示，下周一、下周二東方低壓靠近，水氣會增加，午後雷陣雨範圍變廣，苗栗以南除有午後雷陣雨外，晚上、清晨有局部陣雨；下周三、下周四東邊低壓遠離，上午以多雲為主，中午後，午後雷陣雨範圍仍廣。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒說明，周日之前各地高溫約33到36度，今天要留意大台北有36度以上高溫，中南部近山區、花東縱谷也有35到36度以上高溫。