力挺林郁婷！　侯友宜：讓自己成為最棒的主角

▲侯友宜臉書上放出他與林郁婷合照。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）



記者崔至雲／台北報導

台灣女拳王林郁婷近日參加奧運比賽捲入性別議題，連《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）也發文抨擊。對此，新北市長侯友宜今（2日）在臉書上特別力挺林郁婷，他表示，代表國家參加奧運，就是一種肯定與榮耀，祝福林郁婷在場上全力以赴，贏得勝利，享受比賽的過程，讓自己成為最棒的主角。

「新北傾力為妳加油」，侯友宜指出，今晚來自新北鶯歌的拳擊好手林郁婷，將對戰烏茲別克的選手，大家一起集氣，為林郁婷加油。

侯友宜提到，他對林郁婷非常有信心，不僅她的實力堅強，她堅定無比的意志力更是讓他感到敬佩，女子拳擊承受的壓力及挑戰非常大，尤其是身體上的傷痛，但這樣的歷練，也讓林郁婷擁有比一般人更堅毅的決心。

侯友宜回憶起，兩周前，他到高雄國訓中心替新北選手加油的時候，當時林郁婷跟自強教練人在韓國移地訓練，當時林郁婷說，國外的移地訓練讓她收穫很多，尤其跟她對打的沒有一個手下留情，如此強大的壓力，幫助她快速成長，「她已經準備好了！」

侯友宜像林郁婷喊話，代表國家參加奧運，就是一種肯定與榮耀，「我要祝福郁婷，在場上全力以赴，贏得勝利，享受比賽的過程，讓自己成為最棒的主角」。