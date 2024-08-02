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JK羅琳質疑「台灣女拳王」性別　綠委齊聲援林郁婷：這種霸凌應受批判

▲▼林郁婷、蘇巧慧合照。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

▲林郁婷、蘇巧慧合照。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

記者杜冠霖／台北報導

「台灣女拳王」林郁婷將於巴黎時間2日展開巴黎奧運首秀，然而近期卻有有心人士拿她的性別議題大做文章，甚至連哈利波特作者JK羅琳也發聲開戰林郁婷的性別。巴黎奧運拳擊籌備小組與國際奧會在巴黎時間2日深夜發出聲明，強調所有參加奧運運動員都符合資格與相關規定。不少綠委也聲援林郁婷，與林有多年交情的綠委蘇巧慧表示，她所認識的林郁婷，是個心智溫柔而強大的選手，相信場外紛擾不會影響她。

國際奧會（IOC）和巴黎奧運拳擊籌備小組（PBU）聯合發布聲明，聲援林郁婷等人，強調所有參加2024年巴黎奧運拳擊比賽的運動員都符合參賽規定及資格，「對這兩名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。」

蘇巧慧表示，從2017相識以後，她跟林郁婷在各自的擂台上奮鬥。自己從菜鳥立委變成服務將近十年的第三屆立委；林郁婷也從當年的鶯歌拳擊好手，變成了今天的台灣拳擊之光。「鶯歌出金牌，台灣好將來，是郁婷跟我一同努力的痕跡。郁婷在場上拚搏，而我努力的在我的崗位上支持國家體育產業、支持拳擊、支持郁婷。」

蘇巧慧指出，今天林郁婷要上場了。身為台灣人，當然希望她能夠有個好成績；但做為一個朋友，更希望林郁婷開心、盡情享受比賽。「我所認識的郁婷，是個心智溫柔而強大的選手，相信場外的紛紛擾擾不會影響到郁婷！郁婷加油，今晚我們會一同透過螢幕，為你加油打氣！」

郭昱晴則表示，林郁婷從小因為想保護媽媽免於父親家暴，加入了拳擊隊，一路辛苦練習，在世界級的各項賽事當中屢創佳績，直至今日她站上了巴黎奧運的舞台！卻因為永不間斷密集的練習，結實的外表體態，被哈利波特作者JK羅琳（J.K. Rowling)，這種曾公開表示反對「跨性別女性是女人」，連艾瑪華森（Emma Watson)都曾為此對JK表達不滿！如今JK這位名人，卻仍帶頭霸凌。

林郁婷接受媒體訪問表示，面對這些風雨時，她很坦然，她說「可能是對手太拒怕我的實力，所以拿一些毛病出來做文章」，郭昱晴指出，話中展現強大的心理素質，但還是讓人為她感到不捨，希望大家繼續聲援支持林郁婷，今天晚上21:30，她即將對戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），女子57公斤級16強賽，讓我們一起為台灣最帥氣的選手林郁婷集氣，加油！

黃捷也表示，最近林郁婷面對來自國際的刻板印象壓力與霸凌，這種惡意對他人性別檢查的行為，都應該被批判跟制止。我們要當林郁婷的後盾。
 

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