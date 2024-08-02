　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

▲JK羅琳（J.K. Rowling）、林郁婷。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

▲JK羅琳再暗指林郁婷很可能是DSD。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）近日多次在社群網站發文，影射包括台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手是跨性別選手，而她2日又再次引用外媒評論，改稱這些選手可能是「性發展障礙」，也就是舊稱的「雙性人」，並指責這些選手「無法改變出生方式，但可以選擇不要作弊」。

JK羅琳2日在社群網站X引述英國《每日電訊報》專欄作家摩爾（Suzanne Moore）的文章，暗指包含林郁婷在內的部分女性拳擊手即便不是跨性別或變性人，也可能天生有「性發展障礙」（Disorders of Sex Development，DSD，舊稱雙性人）。

▲▼JK羅琳8月1日發文。（圖／翻攝自X）

▲JK羅琳8月2日發文。（圖／翻攝自X）

該篇專欄批評國際奧會允許阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷參賽的決議，「他們無視女性安全，也無視任何公平的概念，拳擊對任何人來說都是危險的活動，在2024年故意讓一名女性和一名男性同台競技，就是將男性暴力合法化，還將其稱為體育活動。」

JK羅琳在貼文中引述專欄的文字指出，「患有DSD的人無法改變自己的出生方式，但他們可以選擇不作弊；他們可以選擇不接受屬於女性的獎牌；他們可以選擇不造成傷害。」

義大利選手卡里尼（Angela Carini）1日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽上，對上阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），不料這名25歲女選手卻在比賽剛開始46秒後含淚宣布棄賽，並對對手的性別提出質疑，在國際拳壇引發爭議。

該篇專欄也提到，克莉芙和林郁婷同樣在去年的女子世界錦標賽被國際拳擊總會（IBA）取消資格。

►46秒就認輸！女拳手被性別爭議對手打到跪地痛哭　總理力挺：不公平
►JK羅琳又開砲！轟女拳手是跨性別者：這不是運動而是霸凌
►譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／台美混血韓安齊犯規！　遭判定失格
真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光
奧運性別爭議延燒！　川普、馬斯克加入戰局
凱米強襲虎航堅不停飛！員工住淹水飯店涉險上班　內部信曝光
快訊／高中籃球場火燒車　1人陳屍車內
快訊／國家警報響！大雷雨襲2縣市
快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強
快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99
快訊／11歲女童遭浪捲走　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

巴黎奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克、義大利總理加入戰局

女發現男鄰居陳屍車庫超過8周　大量「腐爛屍水」流到人行道崩潰

日本海最新調查　發現25處活斷層恐引發「規模7以上地震」

抵抗伊朗進行「血的復仇」！拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

到家裡幫按摩！73歲老翁稱「進行巫術儀式」　性侵婚外情女友之女

半島電視台記者「採訪途中遭空襲」　以軍認了狙殺：他是哈瑪斯特工

快訊／大阪南海電鐵列車竄火苗！　乘客行李箱內「行動電源」起火

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

巴黎奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克、義大利總理加入戰局

女發現男鄰居陳屍車庫超過8周　大量「腐爛屍水」流到人行道崩潰

日本海最新調查　發現25處活斷層恐引發「規模7以上地震」

抵抗伊朗進行「血的復仇」！拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

到家裡幫按摩！73歲老翁稱「進行巫術儀式」　性侵婚外情女友之女

半島電視台記者「採訪途中遭空襲」　以軍認了狙殺：他是哈瑪斯特工

快訊／大阪南海電鐵列車竄火苗！　乘客行李箱內「行動電源」起火

救援人員紙箱救出「天生4耳小奶貓」　可愛模樣爆紅網：想收養

陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

日本熊本縣知事計劃8月底訪台　擬赴台積電總部

魚塭溢潰堤！凱米颱風重創雲林養殖區　張麗善指示從優理賠

快訊／台美混血韓安齊200公尺混合式分組第2　卻因犯規失格

戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

夏季燥熱情緒爆棚！輕鬆拿捏鬆弛感的5個Tips　提升社交好感度

曬日光浴遇「蓋天沙塵暴」　她驚：全是蜻蜓有人嚇到尖叫

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

NightCo女孩媒體見面　現場噴水激起「浪花」

國際熱門新聞

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

網紅「脫內褲」自拍：點閱百萬就倒立　

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

川普救命恩人是她　正妹上台被摟腰、親額頭

看球爽到嗨翻！正妹掀衣露碗公奶狂晃3秒

炸彈2個月前裝好　哈瑪斯領袖下榻飯店遭炸死

英游泳選手「成績第一」卻犯規　痛失金牌

童裝主打懶惰爸爸惹議　日企火速下架

犯人拘留室「接連輕生」　泰警局傳替死鬼詛咒

印度小偷闖入窮酸旅店「絕望攤手」　留下8塊錢走人

中國奪台後果恐更甚二戰　美無法全身而退

美媒：賀錦麗比川普敢言支持台灣

媽查看嬰兒監視器　發現「兒子旁出現巨獸」

更多熱門

相關新聞

韓安齊200公尺混合式預賽犯規失格

韓安齊200公尺混合式預賽犯規失格

「台灣蝶王」王冠閎日前在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出本屆「亞洲第1」的成績，今(2)日換台美混血女將韓安齊在女子200公尺混合式預賽登場，目前就讀德州大學奧斯汀分校的韓安齊首次踏上奧運舞台，完成兒時夢想，希望展現出最好的自己，她預賽被分在第2組第3水道，游出2分13秒97，原本名列分組第2，最終卻因犯規遭判定失格。

是女生！阿爾及利亞女將　兒時照片曝光

是女生！阿爾及利亞女將　兒時照片曝光

拳后林郁婷合體羅嘉翎時尚照曝

拳后林郁婷合體羅嘉翎時尚照曝

奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克加入戰局

奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克加入戰局

快訊／台灣組合射箭混團無緣8強

快訊／台灣組合射箭混團無緣8強

關鍵字：

2024奧運2024奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光JK羅琳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面