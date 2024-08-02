再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

▲JK羅琳再暗指林郁婷很可能是DSD。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）近日多次在社群網站發文，影射包括台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手是跨性別選手，而她2日又再次引用外媒評論，改稱這些選手可能是「性發展障礙」，也就是舊稱的「雙性人」，並指責這些選手「無法改變出生方式，但可以選擇不要作弊」。

JK羅琳2日在社群網站X引述英國《每日電訊報》專欄作家摩爾（Suzanne Moore）的文章，暗指包含林郁婷在內的部分女性拳擊手即便不是跨性別或變性人，也可能天生有「性發展障礙」（Disorders of Sex Development，DSD，舊稱雙性人）。

▲JK羅琳8月2日發文。（圖／翻攝自X）



該篇專欄批評國際奧會允許阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷參賽的決議，「他們無視女性安全，也無視任何公平的概念，拳擊對任何人來說都是危險的活動，在2024年故意讓一名女性和一名男性同台競技，就是將男性暴力合法化，還將其稱為體育活動。」

JK羅琳在貼文中引述專欄的文字指出，「患有DSD的人無法改變自己的出生方式，但他們可以選擇不作弊；他們可以選擇不接受屬於女性的獎牌；他們可以選擇不造成傷害。」

義大利選手卡里尼（Angela Carini）1日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽上，對上阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），不料這名25歲女選手卻在比賽剛開始46秒後含淚宣布棄賽，並對對手的性別提出質疑，在國際拳壇引發爭議。

該篇專欄也提到，克莉芙和林郁婷同樣在去年的女子世界錦標賽被國際拳擊總會（IBA）取消資格。

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