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大陸 大陸焦點 特派現場

奧委會出手了！官方回應：展開調查中國「球王」球拍被踩斷事件

記者廖翊慈／綜合報導

中國「球王」王楚欽7月30日晚間與搭檔孫穎莎在巴黎奧運桌球混雙決賽中奪金。賽後兩人在場內接受記者拍攝時，王楚欽的「奪冠球拍」被攝影師踩斷。中國記者劉欣先前就透露，主辦方已採證。奧委會也證實，「目前已展開調查王楚欽球拍一事。」

據《北京青年報》報導，奧委會回應，「我們對此事件深表遺憾，並正在調查原因，以確保類似事件不再發生，也已經強烈提醒所有攝影師，必須遵守大會的相關拍攝規定，且只能在指定的區域進行拍攝。」

▲▼王楚欽爆冷止步32強。（圖／央視新聞）

▲▼王楚欽爆冷止步32強。（圖／央視新聞）

▲王楚欽在男單賽時，以副拍上場。（圖／央視新聞，上同）

王楚欽31日下午在巴黎奧運桌球男子單打比賽中，以2比4輸給瑞典選手莫雷加德，無緣16強。不少中國網友認為，王楚欽會止步32強跟主拍斷掉，換副拍上場有關。

▲瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗王楚欽。（圖／路透社）

▲瑞典超新星莫雷加德爆冷擊敗王楚欽。（圖／路透社）

王楚欽在男單賽後強調，「換球拍不是輸球的理由，我覺得還是自己出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗，手感沒有不同，都是自己的球拍。」

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照時，王楚欽的球拍被攝影師踩斷。（圖／路透社）

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

王楚欽與孫穎莎7月30日晚間在巴黎奧運桌球混雙決賽中，對上本屆黑馬北韓隊，最終以「4比2」拿下金牌。賽後兩人在場內接受記者拍攝時，王楚欽放在場邊的「奪冠球拍」被攝影師踩斷了，令他當場情緒失控並表示，不理解攝影師的行為。

據悉，王楚欽在巴黎奧運期間，還有桌球男子團體賽將出賽。

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