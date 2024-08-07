歸國被問1句！李洋錯愕糾正「會出大事」　周天成、王齊麟狂憋笑

▲三人連忙糾正李洋是在國體大任教。（圖／ETtoday新聞雲直播）



網搜小組／劉維榛報導

台灣運動員光榮搭機歸國，而羽球雙金「麟洋配」一舉一動也備受關注，由於李洋將退下光環，要去國立體育大學擔任副教授，結果有媒體口誤說成台體大，當下李洋錯愕糾正「國體大、國體大」，並稱這很重要會出大事，讓一旁的周天成與王齊麟狂憋笑。

一名網友在《Threads》表示，看到有媒體詢口誤詢問李洋「接下來會到台體大任教，同學很期待...」此時，李洋一臉錯愕，趕緊糾正兩次正確資訊「國體大、國體大...會出大事抱歉抱歉這很重要。」

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此時，一旁的周天成與王齊麟也幫忙氣音暗示「國體大、國體大」，隨後瞄向李洋狂憋笑。這讓原PO笑虧，「這段影片我重複看了20次，太好笑了，一定要跟大家分享！」

▲周天成狂憋笑。（圖／ETtoday新聞雲直播）



至於被問及最難忘的一瞬間，李洋表示，「應該就是親吻告別球場，當下真的情緒非常激昂，瞬間有這個想法，才有這個舉動。」

王齊麟則指出，每一場都相當難忘，包括預賽最後一戰對中國組合劉雨辰、歐烜屹，「那時確定晉級之後，其實有鬆口氣，不過比賽還在進行中，想說氣不能掉。」中間一度鬆懈，多虧李洋緊盯，「他問我是不是要沒力了，我趕快把氣頂上去。」

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