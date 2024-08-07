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大陸 大陸焦點 特派現場

坦言世界第一「梁王」經驗不足敗麟洋配　陸金牌教練：年輕付出代價

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

▲羽球男雙世界排名第一的王昶梁偉鏗在巴黎奧運決賽敗給麟洋配。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

世界羽球男子雙打排名第一的梁偉鏗及王昶在本屆巴黎奧運冠軍賽中輸給「麟洋配」，中國羽協主席、雙打主教練張軍在羽球項目全部結束後做出賽後評價。他表示，雖然男雙決賽的幾個判罰有點問題，但不是敗落的主要原因，「關鍵還是太年輕，經驗不足。」

▲中國羽協主席張軍。（圖／翻攝央視）

▲中國羽協主席張軍（圖右）。（圖／翻攝央視）

張軍提到，裁判的幾個判罰有點問題，為前兩個確實判得有點問題，對運動員心理多少造成落差和影響，影了戰術的發揮，「他們（梁王組合）挑戰用的不是時機，沒有在關鍵時刻使用，應該把最關鍵的挑戰留到最後。」

張軍認為，他們（梁王組合）也打出了基本的東西，但可以做得更好，「也是為年輕付出了代價。」

至於何冰嬌的銀牌及陳雨菲的淘汰，張軍認為 何冰嬌已經打出自己的水平，是安洗瑩發揮得更好，實至名歸，「陳雨菲沒有發揮出最好狀態，壓力也過大，經歷奧運賽場的洗禮，相信陳雨菲還會重新回來。」

▲中國羽協主席張軍。（圖／翻攝央視）

▲張軍（圖右）曾在兩屆奧運賽事中拿下金牌。（圖／翻攝央視）

張軍身為中國羽球雙打主教練，在比賽時不時透過激動神情幫選手加油，光頭憨厚的造型也讓場外觀眾印象深刻。值得注意的是，張軍在年輕時也曾是中國羽球隊的絕對明星，他曾在2000年雪梨奧運及2004年雅典奧運中，替中國隊拿下過兩枚混雙金牌，退役後在2017年接下國家隊雙打主教練一直，並於2019年起擔任中國羽協主席。

本屆賽事結束後，張軍表示，巴黎週期裡幾支老牌強隊像日本、印尼沒那麼強勢了，「反倒是泰國、印度、中國台北這些隊伍越來越有突出的單項選手，這一屆奧運會的競爭格局依然非常激烈，而且下個週期可能競爭會更大。」

張軍強調，本屆中國隊有多達九名隊員都是第二次參加奧運，新老交替很重要，一方面希望老隊員可以延長運動員生涯，另一方面希望年輕隊員盡快成長，「其實一切都有可能，要記住，位置不是讓出來的，一定是自己打出來的。」

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