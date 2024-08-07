全紅嬋：上屆奧運的金牌比較重　一直打到肚子「老痛了」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸跳水選手全紅嬋6日在巴黎奧運女子10公尺跳水項目奪金，完成二連霸的偉業。對於這屆與上屆奧運兩面金牌在心裡的分別，全紅嬋表示，感覺這一屆金牌沒那麼重了，上一屆一直打到肚子，現在長高，不用了。

全紅嬋提到，上一屆她可能有點矮，就覺得金牌太重了，這一屆感覺沒那麼重了，「上一屆的時候，我要一直握著金牌，不然走路的時候打到肚子，老痛了，現在不用了，長高了。」

▼全紅嬋巴黎奧運奪金，完成二連霸偉業。（圖／路透社）



全紅嬋也分享了比賽當下的心情，她指出，一開始挺放鬆的，到後面就比較緊張，特別是觀眾的吶喊聲，會讓她有一點緊張，「教練在後面告訴我，不用理會這些。」全紅嬋進一步解釋，「就是第二跳的時候，看台上面聲音太大了，有點緊張。」

最後一跳的分數出爐時，全紅嬋當下就哭了出來，她說，當下很開心，想到上次奧運至今三年的辛苦，拿到這面金牌很不容易，「然後我就繃不住了，教練也繃不住了。」

對於哥哥也來到現場觀賽，全紅嬋說，感覺很不可思議，因為一家都沒出過國，出過省的也就只有她跟哥哥，「我覺得他出國了很不可思議。這是他第一次看到我比賽的時候哭，然後我也是第一次見到他哭。不對，第二次。我覺得他平時也很關心我，我給他發訊息的時候，基本上都是秒回，我想要什麼的時候，他都能盡最大全力去給我。」

最後，全紅嬋強調，她現在很餓，最想做的事情是回去吃飯。

▼確定奪金的瞬間，全紅嬋忍不住哭了。（圖／路透社）

