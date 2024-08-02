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高雄市長選戰開打！4綠委搶陳其邁　猛打「關係牌」廝殺

▲▼許智傑鬆口參選高雄市長！高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許智傑鬆口參選高雄市長！高掛50看板「同框陳其邁」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩先前陸續表態有意爭取下屆高雄市長提名，同樣是高雄立委的許智傑今（2）日也鬆口「將參加市長初選」。由於許智傑率先掛出40、50面「同框陳其邁」看板，並用「他是我同學」拉近關係，其他綠委也紛紛「猛打邁牌」，預料將掀起一波激烈黨內廝殺。

民進黨高雄市長陳其邁任期將滿，誰將代表參選接棒各界關注，許智傑今天表態，他勤跑基層、地方勸進聲不斷，身為前市長陳菊子弟兵、市長陳其邁同學，希望延續市政的進步，參加市長初選。因應AI的世界潮流，呼應賴清德總統的AI內閣，提出AI首都的構想。

▲▼2024台灣連鎖加盟創業大展。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2024台灣連鎖加盟創業大展，高雄市立委許智傑（右一）、賴瑞隆（右二）、林岱樺（左二）皆出席。（圖／記者許宥孺翻攝）

許智傑目前已在高雄陸續掛出全新與陳其邁同框的「AI首都」標語的看板，預計會掛到40、50個。但掛出「同框陳其邁」，是否表示市長公開表態支持？許智傑說，市長可能不方便公開表態支持誰，因為大家都是同事，但他跟市長正好是雄中的同學，又是理工男，對於AI他認為兩人的了解，會比其他的候選人還多一點。

許智傑強調，不會去為難市長，但跟誰比較好，事實上他自己心裡有定數，在檯面上一定是公開公平的競爭，不會刻意去宣布支持某位候選人，「這個我們要體諒市長」。

由於許智傑動作頻頻，外界也紛紛關心起「其他對手」的選戰進度。對此，賴瑞隆回應，兄弟登山各自努力，相信高雄人會選出最優秀的人選，跟高雄一起前進，會按照目前節奏繼續加油，爭取高雄人的認同跟支持，是接下來最重要的工作。

賴瑞隆也說，他目前已有陸續掛出看板，用「新世代新思維」概念跟選民溝通，過去高雄縣區選民比較不熟悉他，但他爭取到相當多建設，獲得他的選民深深認同，在立法院爭取到3000億經費，也是第一名成績，相信各方面能力都有得到各界肯定。

▲▼高雄市立委賴瑞隆。（圖／記者許宥孺攝）

▲賴瑞隆說，陳其邁曾說過「我是他師弟」。（圖／記者許宥孺攝）

他強調，他連兩屆選舉得到高雄市最高票，未來希望更多市民認識支持他，競爭者很多，但相信按照自己節奏走，努力為高雄做事，對自己依然充滿信心。被問及會覺得陳其邁是公共財？他則說，陳菊市長任內擔任幕僚與新聞局長，不會有人懷疑陳菊市長對他的提攜跟訓練，陳其邁市長在當選市長後，也常說他是師弟，在內政委員會時也有很多共同推動的工作。

林岱樺則說，今天是災後第七天，高雄都還在復原，希望參選的同志們，與高雄市長陳其邁一起凝聚高雄隊的共識，讓高雄繼續邁進。對於對手紛紛跟陳其邁攀關係，她則說，陳其邁永遠是高雄隊的大隊長，一定會積極的全力跟他配合，另外，也會配合黨中央宣布初選的期程，來做相關步驟進行。

邱議瑩上午被問及此事表示，許智傑委員非常優秀，大家都願意為高雄付出心力，她覺得非常好，今天早上經過國10時有看到他的看板，很可愛，祝福他。

被問及未來如何打選戰？邱議瑩說，每個人節奏不一樣，自己有按部就班在進行，雖然節奏沒像許那麼快，但會按照自己的進度去做選舉的規劃，但對於何時正式宣布參選市長？邱則回應，「容我先保留一下」。

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