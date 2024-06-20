點名黃捷參選高市長能打敗國民黨　周玉蔻：民進黨要大破大立

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選民進黨成功守住執政黨的位子，2026地方選戰該如何布局？資深媒體人周玉蔻指出，下任高雄市長選舉，民進黨要防止再次陰溝翻船就是要大破大立，立委黃捷代表民進黨參戰一定可以打敗國民黨的柯志恩，「現在浮上檯面的候選人，條件實在普普，特別是某位女士，嚇死人！」

目前民進黨鬆口表態有意挑戰高雄市長的，有立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆等，但2018選戰綠營不敵「韓流」，輸給國民黨的韓國瑜，後因韓國瑜頻惹爭議遭罷免，才讓民進黨的陳其邁贏回失土；2022國民黨的柯志恩對上競選連任的陳其邁，雖未成功翻轉綠地，卻也拿下52萬9607票，守住底氣。如今，韓國瑜當上立法院長，民調節節高升，同樣進入立法院的柯志恩聲勢也漸長，民進黨2026能否保住高雄市成為觀察重點。

周玉蔻指出，民進黨應要大破大立，憑良心說，黃捷一定可以打敗國民黨的柯志恩及她背後的韓國瑜，民進黨現在浮上檯面的候選人，條件實在普普。

周玉蔻感嘆，民進黨現在已經有國民黨化的趨勢，應該不會有此突破性決定，黃捷本人，當然「不敢」主動請纓，除非民進黨高雄市長下屆選舉出現大危機，「不管怎樣，年輕就是黃捷的本錢，加油」。