高雄豪雨成災前藍委嘲諷「蹭颱風假」　綠委籲道歉：不理性也不厚道

▲高雄豪雨成災。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

強颱凱米帶來超大豪雨，尤其高雄單日雨量就超過莫拉克紀錄，導致災情慘重。國民黨前立委鄭麗文日前上節目笑「台南、高雄是來蹭颱風假」，引發討論。對此，綠委許智傑今（26日）批評，這樣不理性也不厚道，再看看南台灣的災情，希望他們可以跟南台灣人民道歉。賴瑞隆也認為，刻意用口水攻擊抹煞一些建設的努力，是不道德的，面對極端氣候需要不斷調整跟精進，朝野應共同努力，這才是全民期待。

對於鄭麗文說法，許智傑表示，天氣變化多端難測，因此要做滾動式調整，再三斟酌，做出對市民最好的決定，而親藍媒體人嘲諷南台灣放的颱風假，這樣不理性也不厚道，再看看南台灣的災情，希望他們可以跟南台灣人民道歉。

許智傑感嘆，藍營講的打水漂完全是風涼話，不知民間疾苦，高雄的治水預算做了25座滯洪池、119條排水系統，減少了高達490萬噸水流入市區，許多過去嚴重淹水的地區，這次水退的也快很多，面對大潮及極端氣候的淹水，要感到抱歉做得不完美，未來還要繼續努力，打造高雄成為海綿城市。

賴瑞隆指出，高雄遇到50年來最強一次降雨，導致部分地區淹水，這時都應該謙卑面對大自然，極端氣候下，瞬間強降雨在台灣每個地方都會淹水，高雄過去投入很多治水工程、改善淹水問題，25個滯洪池這次也發揮重要功能，容納490萬噸水量，減少災情擴大。

賴瑞隆說明，過去有災區淹到一層樓、這次淹30公分，這是滯洪池的效果，政治人物不要這時候打口水戰、攻擊這些重要建設，像台北有員山子分洪道還有很多治水工程，遇到災難時不思考原因，刻意用口水攻擊抹煞一些建設的努力，是不道德的，面對極端氣候需要不斷調整跟精進，人民生命安全是最重要的，朝野應共同努力，這才是全民期待。

