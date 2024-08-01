凱米颱風災後重建刻不容緩　勞動部南分署釋出1449個臨工職缺

▲為協助凱米颱風災後重建工作，勞動部啟動天災臨工措施，開放給災區的失業民眾申請，雲嘉南地區共釋出近1500個職缺，歡迎災區失業民眾踴躍登記。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助凱米颱風災後重建工作，勞動部啟動天災臨工措施，開放給災區的失業民眾申請，其中勞動力發展署雲嘉南分署積極推動重建工作，雲嘉南地區共釋出近1500個職缺，包括台南398個、嘉義縣587個、雲林縣464個，申請時間即日起到8月15日止，歡迎災區失業民眾踴躍登記。

凱米颱風日前過境台灣，強風豪雨造成部分地區災情，雲嘉南分署依據各縣市政府需求，啟動臺南市、嘉義縣及雲林地區凱米颱風天災臨工措施，本次天災臨工措施，每小時以中央主管機關公告之基本工資 183 元核給，每人工作時間為期一個月，最高補助150小時，另補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約可補助 3600 元。

有意願的民眾可至雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾及斗六就業中心(含各所屬就業服務臺)辦理登記，攜帶國民身分證、受災證明或設籍於災區、居住於災區或工作於災區之失業者；尚未取得相關證明的民眾仍可先辦理登記，相關證明文件於8月19日前補齊即可。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，颱風災後清理及重建刻不容緩，天災臨工申請將以「從優、從寬、從速」原則，全力協助災區失業者就業，迅速恢復受災地區的正常生活，民眾對於上述相關就業服務訊息，可洽各公立就業服務機構報名，詳情可上雲嘉南分署網站最新消息查詢，或電洽所屬就業中心承辦人，亦可撥打台灣就業通 0800-777-888 服務專線了解相關資訊。

劉邦棟還說，受凱米颱風風災影響，居住、工作、設籍於災區或途經災區，因風災致傷病並經本分署認定之在職受災勞工，如參加本分署自辦訓練各類在職訓練，檢具受災者相關佐證，即可申請免負擔訓練費用，已繳納者可申請全額退還；另外，待業災民持相關證明，到當地就業中心接受職訓諮詢並開立職訓推介單後，參加本分署自辦及委託辦理的各類職前訓練，得免甄試入訓且免負擔訓練費用，全力協助受災民眾順利進入就業職場，早日完成家園重建工作。