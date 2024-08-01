為民請命　陳亭妃至佳里區、北門區會勘災後重建工程

▲立委陳亭妃連日來邀集政府官員深入地方勘災，1日再度邀集水利署第六河川分署長謝明昌、台南市政府水利局副總工程師葉俊良至佳里區南勢里、北門區文山里會勘排水系統問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



凱米颱風侵台，狂風暴雨導致台南多處成災，立委陳亭妃連日來邀集政府官員深入地方勘災，1日再度邀集水利署第六河川分署長謝明昌、台南市政府水利局副總工程師葉俊良至佳里區南勢里、北門區文山里會勘排水系統問題，當地南勢里里長黃進福、文山里里長李英信及眾多居民同時出席闡述住家遭淹水的心聲。

會中決議針對佳里區南勢里的水霸頭上設置抽水機，在緊急時可進行重力排放；除此之外，也要求農田水利署以最快速度改建佳里小排2-3土堤。而針對北門區文山里二重港小排工程總經費4千多萬，要求第六河川分署、水利局儘速進行整段式護岸災後重建、一次到位，切勿分段進行，以全力防堵未來再次淹水狀況。

陳亭妃指出，佳里區南勢里會淹水主要有兩個關鍵成因，第一，農田水利排水系統上游有一個水霸頭，當水壩都關閉時，大量積水沒辦法往外流出，因此造成地方淹水，急需抽水機在緊急時協助重力排放；第二，農田水利署所管轄的佳里小排2-3排水灌溉溝渠尚有一大段還是傳統土堤，除了功能無法發揮，甚至在下雨時產生沖刷現象，所以要求台南市政府水利局在水霸頭上設置抽水機，另外也請農水署儘速修建佳里小排2-3土堤。

而針對北門區文山里二重港小排工程，原先第六河川分署規劃分三段式改善處理，總計要耗費四年時間。但陳亭妃表示，四年內不知道會再來多少颱風，排水溝重建工程如果沒有一次到位，人民不會有感，要求第六河川分署儘速進行整段式護岸災後重建，以全力防堵淹水狀況發生。