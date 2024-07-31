王世堅「看我眼神就知道不是賴系」　喊合音天使「不需要我！」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，而綠委王世堅被認為將成為中常會上的「烏鴉」，王世堅今受訪時表示，這是中常委的職責，如果只要合音天使，「就不需要我也不需要中常委。」王強調，自己樂於當烏鴉，「從我的眼神就可以看出我不是賴系，是堅系，只有我王世堅一人，老闆就是人民，所以要代表人民提出看法跟見解給黨參考，我以當烏鴉為榮」。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



王世堅今出席中常會，會前也接受媒體聯訪，對於是否給賴清德建言？王世堅表示，這是應該的，民進黨的精神本來就是多元聲音由下而上、百花齊放，這是黨內的傳統跟價值，尊重多元不同管道聲音，尤其是基層民眾的聲音，這本來就是進到黨內擔任中常委的職責，本來就是要當烏鴉，如果只要合音天使，就不需要我也不需要中常委。

王世堅強調，民進黨100%遵從民主體制，三個精神：集思廣益、充分討論、形成共識。我樂於當烏鴉，這才是對的，把不同的聲音跟思考帶到黨中央討論，「從我的眼神就可以看出我不是賴系，是堅系，只有我王世堅一人，老闆就是人民，所以要代表人民提出看法跟見解給黨參考，我以當烏鴉為榮。」

至於日前受訪時稱台南市長選戰中較支持綠委陳亭妃？王世堅直言，自己當然會支持陳亭妃，她在台南市經營的現況而言，她是眾多競爭者中的佼佼者，從各項民調都看得出，也反映她從政20多年來的努力跟付出，不管擔任議員、立委表現都很好，彼此10幾年好朋友，了解非常深刻，於公於私都應該幫忙。