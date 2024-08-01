屏東市極限運動場「老舊又危」　拆除重建！先當機車習場

▲屏東市中山路及重慶路之間的極限運動場 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市中山路及重慶路之間的極限運動場設施逾20年，設備老舊破損，地板龜裂，有高度危險隱憂，市公所試圖修繕，但因經費龐大，且設備不符合使用安全(亦不符合現行規範)，並研議拆除重建。

目前屏東市公所正辦理「屏東市極限運動場地上物拆除工程委託規劃設計監造服務案」招標作業中，預計將極限運動設施拆除後，先舖上草皮進行綠化。

另也接獲市民反映屏東市內僅有監理站提供機車考照的練習場，希望公所能另設置機車練習場提供民眾使用，將同時納入考量設計，機車練習場的面積大約400平方公尺(極限運動場面積10,200平方公尺)。

市長周佳琪表示，極限運動場的設施老舊，民眾使用怕會發生危險，因此市公所決定先行拆除後，部分範圍做為機車考照的練習場，提供給準備機車考照的新手練習使用。

此外，屏東市公所與屏東縣政府已初步討論合作，預計將和平路至重慶路間的永新公園，併同極限運動場進行整體重新規畫，規畫期間將研商極限運動設施是否就地復原等相關事項。

周佳琪也向縣政府提議將極限運動設施納進「屏東縣運動休閒園區」，期望能有一個符合國際比賽規格的場地，並且可以讓運動相關設施一併放置於園區內管理，讓市民有個更安全、安心的運動休閒空間。