霜淇淋、美式咖啡「買1送1」！超商限時3天周末優惠一次看

▲全家霜淇淋周末3天「買1送1」！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了周末小確幸，各大超商紛紛祭出優惠！全家便利商店在周末五六日（8月2日至4日）期間，推出霜淇淋不限口味等商品「買1送1」，美廉社也有大杯美式「買1送1」。萊爾富門市茶葉蛋1顆只要9元，7-ELEVEN則有「爸爸的思樂冰」消暑組合，可趁周末療癒上班的疲憊。

★全家

●「全家康康5」8月2日至8月4日

▲「全家康康5」8月2日至8月4日推出好康優惠。（圖／業者提供）

隨買跨店取優惠：

舒跑 energy能量飲料，買1送1（原價39元）

可口可樂纖維+，買1送1 （原價35元）

芒果百香雪酪冰棒，買1送1（原價40元）

海尼根星銀啤酒500ml，2件85元（原價69元）

門市優惠：

Famiice 霜淇淋不限口味，買1送1（原價49元）

★美廉社

●8月2日至8月4日周末促銷優惠：

大杯經典美式買1送1（原價45元）

紐西蘭金圓頭奇異果，3顆69元

▲▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

●即日起至8月6日：

台灣啤酒美廉社18周年紀念罐 330ml，6罐169元

皇家卡帕基金牌啤酒500ml、Bali Hai峇里假期拉格啤酒4.9% 500ml，任選3罐99元

維大力汽水2L，任選2瓶69元

樂事洋芋片組合包4入，每袋促銷59元 多力多滋起司組合包4入，每袋促銷59元

＊禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒

★萊爾富

●即日起至8月20日：

門市茶葉蛋，單顆9元（原價13元）

●即日起至8月4日：

草莓風味茶歐蕾，買1送1。

農心辛拉麵(香辣雞肉風味)，買1送1。

生活泡沫奶茶/花茶 330ml，任選第2件5元。

多喝水STAY COOL 酷涼礦物質補給飲，買2送1。

▼萊爾富周末優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●即日起到8月20日：

「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，指定門市購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，包括：百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）共4款，通通只要100元。

▲7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」，4款調酒組合優惠。（圖／業者提供）

＊禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒