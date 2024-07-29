發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

▲原PO雲端61張發票，就中了6張。（示意圖／記者林懿捷攝）



網搜小組／劉維榛報導

實在太好運！一名男網友表示，生日當天打開雲端APP，沒想到財神爺大大撒錢，一口氣中了5300元，才消費61張發票就中了6張，且其中有3張都是去超商中獎的，文章引來大票網友羨煞回應，「這大概是我累積十年的中獎次數」、「中兩張就很強了...居然中6張」、「第一次看到這種中獎率」。

一名男網友在Dcard曬出超狂中獎率，他周六（27日）一打開雲端發票APP，3至4月發票居然跳出一整排中獎金額，由上往下包括4000元、500元、200元、200元、200元、200元，加總共中了5300元，其中有3張都是在超商消費。

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▲其中三張，都是原PO在全家消費中獎的。（圖／翻攝Dcard）



原PO還說，雲端發票只有61張，他就中了6張，「雖然中獎金額不多，但中獎率真的蠻高的」，文末還補充驚喜，「今天我30歲生日！」

超好運文章曝光後，引來網友狂「吸」一排，「第一次看到這種中獎率...」「我要吸爆你的氣」、「好強...我中一張就要偷笑了」、「這輩子都不會中這麼多次獎吧」、「你肯定是一個好人」、「中兩張就很強了...居然中6張」、「根據都市傳說，新辦載具剛開始的中獎率超高，後來都被放生」、「太扯了！好羨慕」、「CCCCCCCCCCCCCCCC，一定是大寫的C」、「Cccccc我已經好幾個月沒中了」、「這大概是我累積十年的中獎次數」。

▼113年3、4月與5、6月統一發票完整中獎號碼。（製圖／社群中心）





