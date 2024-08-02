46秒就認輸！女拳手被性別爭議對手打到跪地痛哭　總理力挺：不公平

▲義大利選手卡里尼（右）與阿爾及利亞選手克莉芙（左）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利選手卡里尼（Angela Carini）8月1日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽上，對上阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），不料這名25歲女選手卻在比賽剛開始46秒後含淚宣布棄賽，並對對手的性別提出質疑，在國際拳壇引發爭議。

綜合外媒報導，比賽一開始，卡里尼就在30秒內接連吃下克莉芙2記重拳，隨後鼻青臉腫、鼻子在滴血的卡里尼迅速喊停，找教練整理頭套，並在重回賽場十多秒後，突然宣布棄賽。

▲卡里尼宣布棄賽後跪地哭泣。（圖／路透）

克莉芙獲判技術擊倒對手，成功晉級8強賽，但她走向卡里尼時，卻被拒絕握手，而卡里尼也在離開擂台前跪地哭泣。事後，卡里尼淚流滿面地告訴記者們，她因為在比賽中遭受重擊，鼻子劇烈疼痛，所以才不得不退賽，「以我畢生都在打擂臺的經驗，我知道我無法再繼續下去。」

卡里尼的教練對卡里尼的決定表示支持，師徒2人也同時對克莉芙的性別提出質疑。卡里尼泣訴，「我在國家隊經常和男拳手一起訓練，我一直和男人較量，但今天我感到太痛苦了。」

▲克莉芙此前曾被IBA以「性別生化檢測異常」取消女子世界錦標賽的參賽資格。（圖／路透）

事實上，同為25歲的克莉芙，去年在女子世界錦標賽就因身上檢測出可決定雄性性徵的Y染色體，被判定「性別生化檢測異常」，而與獲得銅牌的「台灣女拳后」林郁婷一同遭國際拳擊總會（IBA）取消資格。不過，國際奧委會（IOC）卻認為IBA過度武斷，決定不比照辦理，允許2人參加奧運。

這場性別爭議曝光後也引起了外界不少爭論。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對此表示強烈不滿，認為擁有男性特徵的運動員參加女子組賽事是一場「不平等」的對戰，還在社群平台X發文支持卡里尼，強調這種情況是在歧視生理女性。與此同時，《哈利波特》的作家J.K.羅琳也在網上批評奧運主辦方，稱允許男性與女性比賽是對女性選手的不公。