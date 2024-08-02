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奧運桌球日韓戰！申裕斌戰1小時↑擊敗平野美宇　日韓天才少女哭了

▲▼在2024巴黎奧運女子桌球8強賽中，由南韓申裕斌對上日本平野美宇。（圖／達志影像）

▲在2024巴黎奧運女子桌球8強賽中，由南韓申裕斌對上日本平野美宇。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

2024巴黎奧運如火如荼展開，在女子桌球單打8強賽上演一場世紀矚目的「日韓大戰」，由南韓20歲天才桌球少女申裕斌對上日本24歲桌球女將平野美宇，雙方上演讓三追三的戲碼，在1個小時20分鐘後才終於分出勝負。此時，申裕斌落下欣喜的眼淚；至於平野美宇則是嚎啕大哭，不滿自己無法逆轉賽局。

根據《韓聯社》，這一場女子桌球8強賽的「日韓大戰」於當地時間1日開打，由南韓的申裕斌對上來自日本的平野美宇，其中申裕斌才在桌球混合雙打銅牌賽中，和組合林鐘勳擊敗香港組合，為南韓隊在巴黎奧運桌球項目奪下銅牌，是睽違12年南韓在桌球項目再度獲得獎牌。

▼平野美宇一路緊追在後。（圖／達志影像）

▲▼平野美宇一路緊追在後。（圖／達志影像）

▲▼申裕斌在前3回合的對決中占有優勢。（圖／達志影像）

▲申裕斌在前3回合的對決中占有優勢。（圖／達志影像）

在此次8強賽的日韓大戰中，雙方糾纏足足1個小時20分鐘，申裕斌和平野美宇足足打滿7局。起初，申裕斌在前3局分別以11:4、11:7、11:5連勝，面對來勢洶洶且有備而來的申裕斌，平野美宇顯然被打個措手不及。

豈料，在面臨絕境之時，平野美宇選擇「斷尾求生」，她先是在第4局開始前要求暫停，並前往更衣，至於申裕斌則是留在場上進食能量凝膠補充體力。然而，平野美宇回到場上後，不僅換下衣服，就連臉龐都光芒煥發，回復生涯賽事中擊敗申裕斌的信心，接連以11:7、11:8、11:9扳回一城，將比數扳平至3:3，賽場的粉絲熱血沸騰。

最終，來到第7局決勝局，申裕斌起初展現出強烈攻勢，將分數拉到5:1，只不過平野美宇依舊奮力猛追，雙方比數甚至來到10:10，得分時放聲尖叫。只不過，坐在台下的教練因為精通日本隊戰術，在識破平野美宇能夠判讀申裕斌的打法後，他要求申裕斌「動搖對方」，使申裕斌連取2分，以13:11勝局。

▼申裕斌確定獲得獎牌，落下欣喜的眼淚，鬆了一口氣。（圖／達志影像）

▲▼申裕斌確定獲得獎牌，落下欣喜的眼淚，鬆了一口氣。（圖／達志影像）

▲▼對於自己無法力挽狂瀾，平野美宇當場落淚大哭。（圖／達志影像）

申裕斌獲勝後欣喜若狂、流下興奮的眼淚。她受訪時表示，「此時終於鬆了一口氣，因此流淚。比賽終於結束了。這是一場難以忘懷的比賽。其實真正的比賽還沒結束，我會吃好、睡好，繼續看YouTube分析對手的打法，取得更好的成績。」

至於平野美宇則是當場嚎啕大哭。事後，她接受日媒《富士新聞網》專訪時，透露對於自己無法挽回頹勢感到惋惜，「原本我自己是以0比3輸給對方，雖然最後能使比數來到3比3，慶幸自己能挽回頹勢，但在最終卻無法取得關鍵的一分，我感到相當可惜。」

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